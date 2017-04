Aperta la vendita on line dei biglietti di Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car

PORDENONE - Mancano meno di 2 settimane alla 52^ edizione di Radioamatore Hi-Fi car in programma alla Fiera di Pordenone il 22 e 23 aprile e parte proprio ora la vendita on line dei biglietti di ingresso. Nel sito www.radioamatorepordenone.it/visitare/ è già possibile comprare in anticipo i ticket che danno accesso diretto ai padiglioni ed evitare così le code all’ingresso che, come da tradizione, si creano nella due mattinate di manifestazione quando circa 10.000 persone attraversano i tornelli nelle prime 2 ore di apertura.

Nuovo progetto di comunicazione crossmediale

Proprio al sito fa capo 'Radioamatore Broadcast' un nuovo progetto di 'comunicazione crossmediale' ideato e realizzato da Gabriele Gobbo di MacPremium, web agency di Radioamatore, e messo in atto per la prima volta in occasione di una manifestazione fieristica in Italia proprio da Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car: una manifestazione dedicata alla tecnologia non può che essere innovativa anche nella comunicazione. I contenuti che vengono creati in fiera, interviste, chat, interventi on-air, in streaming, reportage video e fotografici, saranno postati in tempo reale e messi a disposizione degli utenti dei social media nei quali Radioamatore è presente in maniera coordinata e massiccia con propri profili digitali: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Telegram, Vine, Periscope, Vimeo, Pinterest e Instagram. Non solo i media ma anche i materiali di comunicazione presentano novità tali che anche chi non sarà in fiera potrà vivere in diretta la manifestazione grazie ai reportage con video a 360 gradi: dei veri e propri filmati immersivi dentro cui è possibile letteralmente 'immergersi' e girare a destra e sinistra, in alto e in basso e guardare davvero in tutte le direzioni. Una vera realtà virtuale fruibile con un semplice smartphone oppure con gli appositi occhiali 3D. Per due giorni Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car si trasforma in un hub di comunicazione trasversale che unisce social network, app di messaggistica e web per far vivere a tutti gli appassionati in tempo reale gli eventi e le novità che saranno presentate durante la manifestazione.

Promozione sul web

Radioamatore è un esempio di scuola anche nella campagna di promozione sul web grazie al sapiente uso di materiali innovativi come gli spot pubblicitari con immagini immersive a 360 gradi, landing-page interattive e multimediali, le Gif animate che stanno spopolando sul web, i micro-video e gli slide-show. Sui social network sono quasi 350.000 i contatti, con Facebook in testa, seguito da Instagram e poi via via tutti gli altri (Twitter, Tumblr, YouTube, Vimeo, Telegram, Google Plus…). Il coinvolgimento del pubblico con i post segna un grande successo, con oltre 15.000 interazioni fra Mi Piace e commenti mentre le immagini immersive a 360 gradi hanno raggiunto quasi 50.000 persone.

Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car, Fiera di Pordenone 22 e 23 aprile 2017.

Sabato 9-18.30, domenica 9-18. www.radioamatorepordenone.it