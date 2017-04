Al via il Torneo Internazionale "Città di Pordenone" - Memorial Barattin

PORDENONE - L’undicesima edizione del torneo internazionale 'Città di Pordenone' - 6° memorial Barattin stabilirà nuovi importanti record. Alla manifestazione sportiva giovanile, organizzata dall’A.S.D. Insieme per Pordenone Volley, in calendario dal 13 al 15 aprile 2017 infatti ci saranno 58 squadre, divise nelle quattro categorie: Under 13 misto, Under 14 e 16 femminile e Under 16 maschile, che giocheranno sugli impianti sportivi di: Franco Gallini, Via Vesalio, Villanova, Vallenoncello, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Borgo Meduna, Zoppola, Bannia, Fiume Veneto.

«Il Torneo è diventato negli anni uno dei più importanti del settore in Italia e anche quest’anno si giocherà nelle principali palestre di Pordenone e provincia» ha commentato il presidente Gianni Marson.

Il torneo avrà ancora una veste Internazionale con la presenza di tre squadre slovene (due in Under 13 e una in 16 maschile), due squadre provenienti dalla Repubblica Ceca (Under 13 e Under 14 femminile), quattro squadre austriache (tre in Under 16 femminile e una in Under 16 Maschile) una squadra tedesca (sempre 16 Maschile) alle quali si aggiungeranno le squadre italiane che giungeranno da tutto il Nord Italia.

Cerimonia d'apertura e testimonial

Si partirà con la cerimonia d’apertura in programma giovedì 13 aprile nella piazza XX settembre di Pordenone a partire dalle 17 con la presentazione del Sitting Volley, a cura di Fernando Morganelli e Marco Francescutto, giocatore della Nazionale Italiana della disciplina paralimpica che ha come obiettivo quello di far integrare attraverso il gioco persone con disabilità e normodotati. Le 58 squadre verranno suddivise in gironi che si scontreranno per tutta la giornata di venerdì 14 e serviranno a decretare chi si qualificherà alla fase successiva. Sabato 15 si terrà la giornata conclusiva della manifestazione dove si svolgeranno seminali, finali e le varie premiazioni.

Anche in questa edizione non poteva mancare un testimonial d’eccezione. La campionessa del mondo del 2002, Sara Anzanello, sarà la madrina del torneo: ex pallavolista italiana ha iniziato la sua scalata all’olimpo del volley nel 1999 e da allora ha vinto: la Coppa Italia con il Novara, la maglia della Nazionale azzurra, i Mondiali del 2002 e le due Coppe del Mondo nel 2007 e nel 2011.

La cerimonia si chiuderà con lo spettacolo offerto dall’associazione sportiva dilettantistica 'Passione arte e danza' di Pordenone.

Patrocini e sponsor

«Molti i sponsor che si sono avvicinati in questa 11ma edizione - ha spiegato il Presidente Gianni Marson - Tra questi il marchio Despar, America Graffiti, Dana Sport, Prosciutteria f.lli Martin e Markas.»

«I nostri ringraziamenti - prosegue Marson - vanno anche a tutti gli 'Enti Patrocinanti' del Torneo: Comune di Pordenone, Comune di San Quirino, Comune di Roveredo in Piano, Comune di Fontanafredda, senza dimenticare le società che quest’anno collaboreranno con noi per l’organizzazione del torneo: Scuola di Pallavolo Fiume Veneto, Polisportiva Pordenone Nord, Polisigma Zoppola e Villanova Basket».

Tour guidato della città

l Torneo 'Città Pordenone – 6° Memorial Nicola Barattin' è diventato nel corso degli anni un prestigioso appuntamento a cui non poter mancare per molte squadre professionistiche, inoltre rappresenta una grande opportunità per il territorio del Pordenonese, infatti nella giornata di giovedì 13 aprile è previsto un tour guidato della città a cura delle guide turistiche Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione, porterà nella città qualche migliaio di persone che affolleranno alberghi e ristoranti nel week end pre pasquale.

Promozione del dono del sangue

A conferma che lo sport può essere un importante veicolo di valori, sabato durante le finali che si disputeranno al PalaGallini di Pordenone, Insieme per Pordenone Volley e Avis promuoveranno l’importanza del donare il sangue. Una nobile iniziativa che ha come obiettivo quello di coinvolgere più persone possibili nel fare del bene al prossimo con un piccolo ma importantissimo gesto di solidarietà.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Internet della società sportiva 'Insieme per Pordenone Volley', on line all’indirizzo di rete www.insiemeperpn.it e nella pagina Facebook www.facebook.com/insiemeperpnvolley .

Le squadre

Le squadre che parteciperanno nella categoria under 13 misto sono: Pordenone Volley (Pn), Susegana Light Blue (Tv), Ok Ljubljana Volley (Slo) ,OK Salonit Anhovo - Kanal (Slo), Sk Hlincovka (Rep Ceca), Tranfor Fontanafredda (Pn), Volley Vicenza Anthea(Vi), Stella Volley (Ud), Cfv Statale 13 Libertas S.H (Pn), Cfv Bluenergy Libertas S.H._ (Pn) ,CFV Wenco (Pn), Costa Dreamers (Tv), Costa (Tv), Aurora Let's Go (Tv), Reale Mutua Assic. Zoppola (Pn), Deiron Bremas (Tv), Palma Spa Blue (Go), Palma Spa Red (Go).



Le squadre che parteciperanno nella categoria under 14 femminile sono: Pordenone Volley (Pn), Miranese Volley (Ve), Idrotermo, Bassetto Cordenons (Pn), Volley Vicenza Anthea (Vi), Sk , Hlincovka (Rep Ceca), Volley Del Sanvitese (Pn), Pallavolo Meduna (Tv), Lama Volley (Ve), Juvenilia (Ud), Pall. Cervignano(Go), Fusion Team 2016 Rosso (Ve), Fusion Team 2016 Verde (Ve).



Le squadre che parteciperanno nella categoria under 16 maschile sono:Pordenone volley (Pn), ok val bensa (Go), tsv muehldorf (Ger), braslovče (Slo), rappr. Regionale fvg, volley treviso (Tv), vienna hotvolleys (Aus), fipav pn, prata di pordenone (Pn), aurora & vittorio solutions team (Tv), a.r. Fincantieri (Go), volley boys laguna (Ve).



Le squadre che parteciperanno nella categoria under 16 femminile sono: Pordenone Volley (Pn), Susegana Green (Tv), Costa (Tv), Raminelli Zoppola (Pn), Volley 16 Wien (Aus), Rappresentativa Reg. Fvg, Vienna Hotvolleys (Aus), Brückl Hotvolleys (Aus), Varedo Volley (Mi), Volley Silea Bianca (Tv), Volley Silea Celeste (Tv), Csi Tarcento (Ud), Emipetalo – V.B. Gemona (Ud), Pallavolo Meduna (Tv), Lupino U16 (Tv), Fusion Team 2016 (Ve).