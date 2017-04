Conto alla rovescia per la "Marcia per il Granello"

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Conto alla rovescia per la terza edizione della 'Marcia per il Granello' che si terrà domenica 14 maggio a San Vito al Tagliamento. Una manifestazione podistica tutta solidale perchè il ricavato sarà devoluto all’omonima cooperativa sociale sanvitese per avviare un nuovo progetto che ha l’obiettivo di integrare i giovani con disabilità del territorio nel contesto sociale locale attraverso un'attività di laboratorio.



Tre percorsi

I tre percorsi di 5, 12 e 24 km aperti a tutti (start dalle 8.30 alle 10) partiranno da piazza del Popolo, nel centro storico cittadino. Alle 9.30 anche gli utenti de Il Granello, sportivi diversamente abili, saranno pronti a cimentarsi con tutti gli altri partecipanti nell’itinerario che toccherà anche i vicini Comuni di Cordovado e Sesto al Reghena, tra strade asfaltate e di campo.

Iscrizioni lo stesso giorno a partire dalle 7.30: vi possono partecipare anche gruppi, per i quali sono previsti dei premi se avranno un numero minimo di 15 componenti. Lo scorso anno furono un migliaio i camminatori e runner allo start.



Supporto alle famiglie

«Un’iniziativa - ha dichiarato Patrizia Martina presidente della Pro San Vito al Tagliamento - che sosteniamo con convinzione aiutandola nella fase di promozione perchè è incentrata ad aiutare una realtà importante per il nostro territorio come la cooperativa Il Granello, che da tanti anni supporta le famiglie favorendo la centralità della persona. Inoltre - ha aggiunto - la marcia di fatto è un preludio alla nostra manifestazione di primavera Piazza in fiore che inizierà pochi giorni dopo. Fare del bene correndo o camminando: questo lo spirito della giornata». Per tutti i runner, alla fine del percorso ci sarà l’ultimo ristoro sotto la loggia di San Vito dove avverrà anche la premiazione.



L’organizzazione è a cura del Rotaract San Vito al Tagliamento in collaborazione con la Pro Cordovado e con il patrocinio dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Sesto al Reghena e l’Azienda sanitaria Friuli occidentale oltre che il supporto della citata Pro San Vito.