Viabilità per le manifestazioni del fine settimana a Pordenone

PORDENONE - Per consentire lo svolgimento della Lucciolata degli Sportivi, venerdì 14 aprile 2017 dalle 17.15 fino al termine del transito del corteo, dopo la partenza dal padiglione n° 9 dell’Ente Fiera di viale Treviso, verrà momentaneamente sospesa la circolazione stradale alla rotonda Santin, su ponte De Marchi, in via Pola, piazzale Filanda Marcolin, attraversamento via Codafora, in piazzetta Calderari, in corso Vittorio Emanuele, in piazzetta Cavour e in piazza XX Settembre dove si concluderà la manifestazione

Processione del Venerdì Santo

Per agevolare la processione del 'Venerdì Santo' della Parrocchia di San Marco Evangelista, dalle 20 alle 23 sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione, in piazza San Giorgio in particolare nell’area antistante la chiesa e dalle ore 20.30 il divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio della Processione in piazza San Giorgio, corso Garibaldi, piazza Cavour, piazza XX Settembre, viale Martelli, piazza Giustiniano, via Roma, via dei Molini, piazza della Motta, via della Motta, via del Mercato, corso Vittorio Emanuele, piazzetta San Marco.

Liturgia della Santa Pasqua Ortodossa

La liturgia della 'S. Pasqua Ortodossa' sarà celebrata sabato 15 aprile 2017, per cui dalle 23 fino al termine della manifestazione verrà istituito il divieto di circolazione in via delle Grazie nel tratto di strada compreso tra la rotatoria dell’intersezione con via Mestre/San Giuliano e la rotatoria di fronte all’ Hotel Santin. Il flusso della circolazione stradale sarà deviato in via Mestre e verso il Ponte De Marchi secondo le rispettive provenienze.