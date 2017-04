Pordenone va di corsa, un mese a “Tramonto in viola”

PORDENONE – Tra un mese, il 12 maggio, a Pordenone, andrà in scena Tramonto in viola, l’edizione inaugurale di una corsa sulla distanza di 8 chilometri che si svilupperà in centro storico e lungo le rive del fiume Noncello. Il 12 maggio è un venerdì, e Tramonto in viola nascerà proprio quando il pomeriggio si avvia a diventare sera: la partenza avverrà infatti alle 18.30 da Piazzale XX Settembre, dove sarà collocato anche il traguardo.

Corsa aperta a tutti

Tramonto in viola non sarà una prova agonistica, ma una corsa aperta a tutti. Anzi: non sarà neppure necessariamente una corsa, perché i partecipanti potranno affrontarla con il passo che preferiscono: correndo oppure camminando.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Fibrofamily, in collaborazione con l’Asd Atletica Triveneta, ha ottenuto il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pordenone.

Sensibilizzazione ala Fibromialgia

Si correrà anche per una buona causa: Tramonto in viola nasce infatti per svolgere un’azione di sensibilizzazione nei confronti della Fibromialgia, una malattia cronica e invalidante che colpisce la popolazione di ogni età e della quale la medicina non ha ancora saputo individuare le cause.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni per Tramonto in viola sono aperte: è possibile acquistare il pettorale attraverso il sito www.tramontoinviola.com (servizio fornito da Keepsporting), oppure in uno dei quattro punti di raccolta delle iscrizioni: le farmacie Badanai Scalzotto (Piazza Risorgimento 27) e Rimondi Dario (Corso Vittorio Emanuele 35) e i negozi Sportwear (Viale Treviso 3) e Sportler (Via Aquileia 7) a Pordenone.

L’iscrizione darà diritto ad una bellissima t-shirt, firmata da Palextra, sponsor tecnico di Tramonto in viola.

Il conto alla rovescia è lanciato.