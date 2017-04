Pasqua e Pasquetta a Pordenone!

PORDENONE - Ecco qui gli eventi che abbiamo selezionato.

Pasquetta in Castello a Caneva

Con l’arrivo della primavera, i soci della Pro Castello e quanti amano le scampagnate all’aria aperta, si ritrovano, all’interno delle mura castellane per consumare i tradizionali piatti della tradizione pasquale. L’appuntamento inizia alle 10 con la Santa Messa, ma per saperne di più, basta cliccare qui.

Pasquetta 2017: riapertura del picnic Sottrivea

L’arrivo della bella stagione e in particolare della pasquetta segna il riavvio della stagione turistica anche per una delle strutture storiche della val Tramontina: il picnic Sottrivea. L’area picnic, associata anche a un’area di sosta camper, si trova sulla sponda del Meduna, accanto a delle bellissime pozze di acqua naturale color verde smeraldo. Tutte le info, qui.

Pasquetta con l'Immaginario Scientifico di Pordenone

In cerca di un’attività per il lunedì di Pasquetta che metta d’accordo grandi e piccini? Lunedì 17 aprile il museo dell'Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18 (mentre resta chiuso domenica 16 aprile), per dare a tutti la possibilità di sorprendersi, esplorare e sperimentare, attraverso le postazioni interattive e le speciali attività! Tutti i dettagli qui.

Se invece volete spostarvi dalla vostra provincia, ecco qui altre idee.