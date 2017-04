Madre e figlioletto dispersi a Barcis: intervento del Cnsas

BARCIS - Intervento del Cnsas di Maniago nel tardo pomeriggio di sabato sopra il Lago di Barcis per una madre con figlio di 7 anni che risultavano dispersi tra i sentieri della Valcellina. Il marito della donna aveva dato l'allarme allertando il Soccorso Alpino dopo aver atteso la moglie per due ore nei pressi di Casera Montelonga, in Comune di Barcis assieme al secondo figlio di tre anni.

Madre e figlio sono stati avvistati nella zona attorno alla suddetta casera a una quota di 1.300 metri dai tecnici del Cnsas, intervenuti sul posto con una squadra di venti volontari per le ricerche, mentre facevano autonomamente ritorno illesi, anche se bagnati e infreddoliti. La coppia, 42 anni lui, 40 anni lei, residenti a Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), ed esperta di speleologia e montagna, ha deciso, nonostante la disavventura e il peggioramento del meteo, di trascorrere comunque il weekend di Pasqua dormendo alla Casera assieme ai figli come da programma iniziale, per poter percorrere nei giorni seguenti alcuni sentieri dei dintorni.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montereale Valcellina, mentre i Vigili del Fuoco di Maniago sono stati messi in preallarme senza che ci fosse la necessità di intervenire. Le operazioni si sono concluse in tarda serata.