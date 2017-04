Piccin, disinteresse della Giunta per l'edilizia scolastica pordenonese

PORDENONE - «Il disinteresse della Giunta regionale nei confronti dell'edilizia scolastica pordenonese è ai

limiti della scorrettezza istituzionale e l'assestamento di bilancio sarà la prova del nove». Annuncia battaglia Mara Piccin, consigliere regionale di Forza Italia, su una tematica molto sentita nel territorio in particolare dopo il passaggio di competenze dovuta alla riforma delle Uti.



«I finanziamenti - spiega la consigliera azzurra - per interventi di natura edilizia per le scuole dovrebbero essere una priorità per tutto il territorio regionale e invece una sorta di maledizione colpisce il pordenonese: già mi ero occupata dei mancati finanziamenti per la scuola di Torre, adesso è il caso di Sacile, domani a chi toccherà?».

La consigliera forzista annuncia un'interrogazione: «Sto predisponendo un'interrogazione per comprendere le motivazioni della mancata risposta da parte della Giunta regionale alla richiesta di finanziamento per la nuova scuola di Sant'Odorico e San Giovanni del Tempio a Sacile».



La consigliera pordenonese conclude: «Se nei prossimi due mesi non arriverà alcuna risposta, ho già pronti gli emendamenti da presentare in sede di assestamento di bilancio per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli scolari a Sacile».