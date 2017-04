Aperte le iscrizioni per Junior Camp estivi a Pienne e Bibione

PORDENONE - Tradizione dell’iniziativa, qualifica dei tecnici, garanzia di divertimento. Tutto questo, e anche di più, sono gli Junior Camp organizzati dal Pordenone Calcio, che anche quest’estate si svolgeranno prima al centro sportivo De Marchi di Pordenone e poi a Bibione. Protagonisti ragazzi e ragazze da 6 a 12 anni.

Doppia sessione a giugno

Terminata la scuola, spazio al Pienne Junior Camp. Doppia sessione a giugno: da lunedì 19 a venerdì 23 e da lunedì 26 a venerdì 30. Speciale arricchimento del programma con la novità 2017: ogni giorno i partecipanti saranno coinvolti in divertenti lezioni di inglese con approfondimenti tecnici sul gioco del calcio, in collaborazione con il British Institutes Pordenone.

A luglio a Bibione

Da domenica 2 a sabato 8 luglio torna il Bibione Junior Camp, nella doppia modalità con pernottamento in hotel (fronte mare, 4 stelle) e solo giornaliero. Attività in spiaggia e in campo. Nel corso della settimana ci sarà un interessante 'menù' integrativo: una gita a Marano Lagunare - Isola delle Conchiglie e la visita allo Zoo Punta Verde di Lignano.

I campus estivi del Pordenone saranno coordinati da qualificati allenatori e preparatori atletici/motori dello staff del Settore giovanile neroverde. Iscrizioni aperte (sconto entro il 5 maggio): prezzi, schede di adesione e tutte le info su www.pordenonecalcio.com/camp.