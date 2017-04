Al via la 69^edizione della sagra del vino di Casarsa della Delizia

CASARSA DELLA DELIZIA - Al via a Casarsa della Delizia la 69ma edizione della Sagra del Vino, storica vetrina per i vini del Friuli Venezia Giulia che si svolgerà dal 20 aprile al 2 maggio. I promotori della Pro Casarsa della Delizia, della Città di Casarsa della Delizia e dei Viticoltori friulani La Delizia, insieme agli altri enti, aziende e associazioni coinvolte a partire dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, hanno organizzato un ricco programma che prevede tredici giorni di festa e oltre 140 eventi per tutti i gusti.

Contenuti della kermesse

Le tipicità del territorio saranno al centro della kermesse partendo ovviamente dal vino, con un particolare accento sugli spumanti del Friuli Venezia Giulia (dalle vendite in forte crescita) grazie alla Selezione regionale Filari di Bolle, senza dimenticare i piatti della tradizione e i prodotti gastronomici certificati. E poi ancora convegni dedicati all’enoturismo e alla Ribolla gialla, senza dimenticare Pasolini e la manifestazione podistica Running tra le vigne - Marcia del Vino il 1° maggio. Ci sarà anche uno speciale gemellaggio solidale con la Città del Vino marchigiana di Matelica colpita dal terremoto, per la quale saranno raccolti fondi.

Inaugurazione

L’inaugurazione ufficiale della Sagra è in programma domenica 23 aprile alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, in contemporanea con la proclamazione degli spumanti vincitori di Filari di Bolle che potranno poi essere degustati insieme a tutti quelli selezionati nell'Enoteca regionale nel giardino dello stesso palazzo.

Chioschi enogastronomici

Sono invece otto i chioschi enogastronomici gestiti dalle associazioni locali che proporranno il meglio dei piatti tipici della tradizione tra carne, pesce, frico e salumi: Corale Casarsese, Lenza Delizia, Libertas Casarsa, Vecchie Glorie, Il Disegno, Sas Casarsa, Amatori calcio Casarsa San Giovanni e Polisportiva Basket. Previste anche serate a tema De Gustibus per conoscere altre ricchezze gastronomiche del territorio.

Convegni

Diversi e interessanti momenti di approfondimento nella serie di convegni ospitati nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich. Il primo sarà di argomento storico. Nel territorio friulano, Casarsa compresa, si beveva vino già dall’epoca romana se non anche prima: i più recenti ritrovamenti archeologici saranno al centro del convegno 'L’arte del bere (in ogni circostanza) Il vino nel Friuli occidentale romano' il 21 aprile alle 17.30, con anche una sezione dedicata a 'Origine ed evoluzione della cooperazione vinicola della Destra Tagliamento'. Il 25 aprile invece dalle 16 convegno dedicato al giardino del Palazzo: dopo l’esibizione del coro Spengenberg, si parlerà della coltivazione della rosa e della vite, del progetto Giardini aperti e del progetto di recupero dello stesso giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich.

Mercatini e area espositiva

Da visitare il 'polo dei mercatini' con l’area di via Menotti e via Risorgimento dedicate a bancarelle di hobbysti, fiorai, cooperative sociali e produttori agricoli locali in tre momenti speciali: il 22 e 23 aprile, il 24 e 25 aprile e dal 29 aprile al 1° maggio. Inoltre confermatissima l’area espositiva con 27 aziende negli spazi della cantina: una vetrina preziosa per farsi conoscere con le proprie novità proponendole alle migliaia di visitatori della Sagra.

Pasolini e mostre

La Sagra del Vino è anche cultura con una speciale mostra dedicata a Pier Paolo Pasolini e altre tre esposizioni visitabili durante i festeggiamenti. Al Centro studi Pasolini si potrà ammirare la mostra 'Pier Paolo Pasolini: il volto icona' con le opere dedicate al grande poeta e regista realizzate da Claudio Vino e gli allievi del Liceo artistico Carlo Levi di Matera, che saranno introdotte dalla direttrice del Centro Angela Felice. Al vino è invece dedicata la mostra 'Monotipi - Tra vigne e campagne nel Friuli di Pasolini' a palazzo Burovich de Zmajevich, con le opere delle allieve del corso di calligrafia, tenuto dall’artista Maria Grazia Colonnello che saranno inserite nella nuova guida turistica pasoliniana curata da Barbara Gambellin per la Pro Casarsa. Spazio infine alla pittura: Nada Moretto esporrà la sua personale 'Petali e colori' a palazzo Burovich de Zmajevich e Beppo Zuccheri la sua 'Opere su carta - Scarabocchi ermetici' allo studio Il Glifo di via Pasolini, con opere scelte dalle curatrici Vincenza Crimi ed Elisabetta Borean.

Arte vegetale: fiori, aromi e colori

Il Giardino di palazzo Burovich de Zmajevich anche quest’anno diventerà un museo a cielo aperto grazie all’installazione di Arte vegetale a cura di Daniele Berto e Denis Girardi della fioreria Non solo fiori. Intrecciando i tralci di vite i due artisti hanno dato vita a figure uniche che s’inseriscono nello spazio del giardino e continueranno ad abbellirlo anche dopo la conclusione della Sagra del Vino, fino a quando il ciclo naturale non avrà consumato le sculture, seguendo i principi della land art. Insieme a esse la sfera geodetica dello scultore Enzo Morson, realizzata anch’essa con materiali naturali. Nello stesso spazio si svolgeranno dimostrazioni di antichi mestieri e dell’arte del bonsai all’interno di 'Fiori Aromi Colori', mercatino floreale che si terrà dal 22 al 25 aprile dal giardino fino a via Risorgimento.

Luna park e gli artisti di strada

Ogni giorno della Sagra del Vino le attrazioni del Luna Park divertiranno non solo i bimbi ma anche gli adulti. In più i gestori offriranno come da tradizione due speciali giornate con biglietti omaggio o a prezzo ridotto: Ragazzinfesta si svolgerà il 27 aprile e il 2 maggio.

E per la gioia di grandi e piccini la sagra è anche un piccolo festival degli artisti di strada (collegato al progetto annuale della Pro Loco 'In strada con gli artisti'), con l’esibizione di undici di loro in altrettanti spettacoli nell’area festeggiamenti: Ratatuie (22, 24 e 29 aprile), i madonnari Pillan e Bogoni (24, 25 aprile), Gli amici dei cartoni animati con il Progetto giovani (23, 25, 27 aprile), Cabacirkus (23 aprile), Teatro Moro - Airship Pirate (23 aprile), CircoVolante (25 aprile), Trabuk Show (25 aprile), Clown Barabba (30 aprile), Sblattero - A ruota libera (30 aprile), Pallotto - Show - Allok! (1 maggio), La Sbrindola - Shock’em all (1 maggio).