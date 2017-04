"Andar per erbe in tutti i sensi", la nuova manifestazione della Proloco di Zoppola

ZOPPOLA - Attivate i sensi, abbandonate lo stress e immergetevi nella natura a 360 gradi: queste sono le 3 semplici regole per partecipare a Andare per Erbe in Tutti i Sensi, nuova iniziativa organizzata dalla Proloco del Comune di Zoppola in programma domenica 23 aprile nell’area verde 'Li Blachis' di Zoppola gestita proprio dalla Proloco. Il programma è quanto mai vario e solleciterà tutti 5 i sensi di cui siamo dotati con un unico filo conduttore: la conoscenza e il rispetto per l’ambiente che ci circonda, in questo caso la verde campagna zoppolana.

Il programma

L’appuntamento è alle 9 nell’area 'Li Blachis' e da qui partirà un ciclo tour dedicato alla raccolta delle erbe spontanee nei campi e sull’argine del Cellina con l’aiuto di guide esperte del territorio. Alle 12.30 il gusto in primo piano con il pranzo a base di erbe: frittate alle erbe, asparagi e uova sode, torta di patate compongono il menù del pic nic che sarà raccontato anche attraverso pannelli illustrativi dedicati alle piante spontanee e del loro utilizzo in cucina. Nel pomeriggio tante attività per adulti, ragazzi e bambini: mini-corso di cosmetica home made per imparare a fare creme naturali, 'Letture sull’erba' a cura della Biblioteca Civica di Zoppola e dei lettori volontari, giochi nel verde per i bambini di ogni età con la costruzione di un percorso ad ostacoli da fare insieme genitori e figli, laboratorio didattico sulla vita delle api a cura di Apicoltura Ornella e infine alle 17 la prova pratica di Qi Gong per riscoprire 'L’energia della primavera'. Durante tutta la giornata sarà possibile fare scambi di piante da orto e da giardino per arricchire la propria varietà a costo zero e conoscere il mondo dei gruppi di acquisto solidale grazie alla partecipazione di ZoGas, organizzazione zoppolana.

In caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata a domenica 30 aprile.

Il programma completo si trova su: http://www.prolocozoppola.it/andar-a-erbe/ evento facebook: https://www.facebook.com/events/122598308282686/ pagina Proloco Zoppola: https://www.facebook.com/prolocozoppola/?fref=ts