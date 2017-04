Viabilità per la Fiera del Radioamatore Hi-Fi Car

PORDENONE - Il Comando di Polizia locale ha istituito divieti e limitazioni in occasione della fiera 'Radioamatore HI-FI Car', in calendario dal 22 aprile al 23 aprile 2017.

Dalle 8 alle 20 quindi vigerà quindi il divieto di sosta in viale Treviso sul lato Fiera, dall’ingresso Nord all’attraversamento pedonale; in via Gemelli su ambo i lati, dalla farmacia all’intersezione con viale Treviso; in via Dogana per dieci metri su entrambi i lati dall’intersezione della stessa via con le corrispondenti laterali vie Buozzi, Montecavallo, e Murri; sui due lati di via Del Zoccolo da via Murri a via Montecavallo; in via Amalteo dal civico n. 29 sino all'intersezione con via Dogana; in via Montecavallo dal civico 23 fino all'intersezione con via Dogana; sul lato destro di via Cerdoni nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Montecavallo e Murri; sul lato sinistro di via Fortunio nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Montecavallo e Murri ; e in via Buozzi sul lato destro entrando da via Dogana nel tratto opposto ai civici dal n.1/a al n. 7).

Inoltre se le condizioni di circolazione si rivelassero necessarie per domenica 23 aprile dalle 13 alle 20 potrebbero essere istituiti il senso unico di marcia in viale Treviso nel tratto compreso tra l'intersezione della stessa con via Linussio fino all'intersezione con il raccordo autostradale A28 e il divieto di accesso in viale Treviso all’altezza dell’intersezione con via Linussio e con direzione di marcia consentita Pordenone verso Oderzo.