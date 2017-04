Ultimi due appuntamenti in vista della chiusura della stagione al Royal

PORDENONE - Ultimi due appuntamenti al Royal di Pordenone in vista della chiusura stagionale. Sabato 22 aprile ci sarà 'Febbre a 90', party dedicato alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni 90. Per il quarto anno consecutivo in tour in tutta Italia, è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti di quel mitico decennio: «Se anche a te il walkman con la cassettina dei Blur saltava sempre, se sognavi di vivere in un hotel come Dylan di Beverly Hills, se facevi i filmini come Dawson, se volevi cantare a petto nudo sotto la pioggia con un montone addosso come i Take That o se volevi indossare un vestitino con la Union Jack anche se pesavi 80 chili come Geri delle Spice, allora sei nel posto giusto!»

L'ultima serata sarà venerdì 28 aprile con 'Yolo', il party Hip Hop più chiacchierato a Nord Est; il Royal sarà pronto a farvi ballare con il meglio della musica Hip Hop, R'n'B, Trap, Twerk, Reggeton, Old Skool e Classics.

Per info rimane attivo il numero verde 800 584944