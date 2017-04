Grave incidente a Brugnera: un morto e 4 ferite

BRUGNERA - È di un morto e quattro donne ferite, di cui due in modo molto grave, il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di domenica a Brugnera.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Sacile, una vettura é uscita di strada, forse per un colpo di sonno. Da quanto si è appreso, la comitiva che si trovava a bordo stava rientrando nella propria abitazione di Prata dopo aver partecipato a una festa di matrimonio.

Nell'impatto contro una recinzione, un uomo di origine romena di 63 anni (Mircea Stan) è morto all'istante, mentre le quattro donne che viaggiavano con lui - tra cui anche due bambine - sono rimaste ferite.

Sul luogo dell'incidente 2 ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.