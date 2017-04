Proclamati i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia della selezione Filari di Bolle

CASARSA DELLA DELIZIA - Gli spumanti del Friuli Venezia Giulia, che trainano il comparto vitivinicolo regionale con oltre 30 milioni di bottiglie prodotte all'anno, hanno i loro 're' per il 2017: la terza edizione della Selezione Spumanti del Friuli Venezia Giulia Filari di Bolle ha infatti incoronato a Casarsa le migliori 'bollicine' tra quelle selezionate, grazie al giudizio di una una giuria di qualità composta da enologi, sommelier e giornalisti del settore vinicolo provenienti da tutta Italia. Come evidenziato dagli stessi giurati, edizione dopo edizione aumenta la qualità dei vini proposti e, tra i monovarietali, prende sempre più vigore la Ribolla Gialla (+31% nelle vendite nel 2016), vino sul quale il comparto regionale sta puntando sempre di più tanto che sono già mille gli ettari vocati a questa varietà, a fianco del Prosecco sempre più lanciato nelle vendite a livello internazionale anche grazie al contributo del Friuli Venezia Giulia. Parole di elogio per le Cuvée, con sottolineature per il gran lavoro necessario per rendere complementari le diverse varietà di vino dalle quali sono formate, e per il metodo Classico che ha imboccato una strada stilistica e tipologica di successo.

Autorità

La proclamazione è avvenuta nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich all’interno dell’inaugurazione ufficiale della 69ma Sagra del Vino, storica manifestazione di punta per la promozione delle eccellenze agroalimentari regionali. Sono intervenuti la sindaca di Casarsa della Delizia Lavinia Clarotto, il presidente della Pro Casarsa della Delizia Antonio Tesolin, il presidente dei Viticoltori Friulani La Delizia Flavio Bellomo, il presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia Valter Pezzarini, in rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il vicepresidente e assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione del Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello (presente anche il presidente del consiglio regionale Franco Iacop).

Premiati

Per la categoria Metodo Charmat Prosecco Doc il primo premio è andato al Prosecco Doc Extra Dry dell’azienda Pitars di San Martino al Tagliamento. Nel Metodo Charmat Spumante Monovarietale vittoria per la Ribolla Gialla Brut dell’azienda Ronco dei Pini di Prepotto. Nel Metodo Charmat Cuvée primato del Naonis Jadér Cuvée Brut dei Viticoltori friulani La Delizia di Casarsa della Delizia. Infine nel Metodo Classico affermazione del Vino Spumante Talento Brut etichetta oro millesimato 2009 dell’Azienda Vigneti Pietro Pittaro di Codroipo.

Quattro vini che rappresentano l’eccellenza della produzione del Friuli Venezia Giulia dalla collina fino alla pianura, premiati con una foto d’autore in bianco e nero delle chiese friulane opera del maestro casarsese, amico di Pier Paolo Pasolini, Elio Ciol. I premi per gli Spumanti vincitori sono stati gentilmente offerti dalle ditte Amorim, Ds Smith, Icas e Juliagraf.

Giuria e dichiarazioni

A illustrare gli esiti della Selezione Renzo Zorzi presidente per il Friuli Venezia Gulia dell'Associazione italiana Sommelier. Intervento anche di Pietro Biscontin presidente del Consorzio delle Doc del Friuli Venezia Giulia che sostiene Filari di Bolle.

La giuria presieduta da Venanzio Francescutti, ambasciatore dell’associazione nazionale Città del Vino, e coordinata dalla vicepresidente della Pro Casarsa della Delizia Elisa Rosa, ha visto i giudizi di Renzo Zorzi (presidente Ais Fvg), Gianni Ottogalli (referente Fvg per il Gambero rosso), Giampaolo Gravina (wine writer e noto degustatore), Franco Pallini (sito web di riferimento vinicolo WineNews.it), Simona Migliore (vicedelegata Onav Fvg), Pier Dal Mas (Jeunes Restaurateurs d'Europe), Daniele Calzavara (consigliere nazionale Assoenologi Fvg) e Liliana Savioli (delegata per l'Fvg della guida Vini Buoni d'Italia).

«Molte sorprese e novità fin da prima delle due degustazioni che abbiamo effettuato - ha dichiarato Renzo Zorzi presidente Ais Fvg -: abbiamo notato una grande crescita prodotto, della quale siamo felici e che è ormai sotto gli occhi di tutti».

«Il Friuli Venezia Giulia ormai non è più solo vini bianchi ma anche bollicine di buon livello - ha commentato Franco Pallini del sito web di riferimento vinicolo WineNews.it -: i produttori stanno mostrando una grande attitudine alla ricerca e devo dire che il metodo classico, in particolare, ha imboccato una strada stilistica e tipologica di successo».

«Le bollicine del Friuli Venezia Giulia hanno ormai un diritto cittadinanza - ha dichiarato Giampaolo Gravina wine writer e noto degustatore - e una strada spianata verso il successo commerciale, a partire dal Prosecco. Ho trovato nel Cuvée un lavoro interessante nel rendere complementari le diverse varietà mentre la Ribolla Gialla è accattivante con una garanzia di successo grazie alla caratterizzazione della sua acidità. Infine devo dire che gli assaggi più interessanti sono stati quelli del metodo classico, con paio di vini da livello nazionale e con una maturità espressiva forte».

Promozione dei vini selezionati

Sono stati inoltre selezionati altri 47 vini sui 70 partecipanti (17 per il Metodo Charmat Prosecco Doc, 14 per il Metodo Charmat Monovarietale, 6 per il Metodo Charmat Cuvée, 10 per il Metodo Classico) i quali insieme ai vincitori saranno protagonisti degli eventi della Sagra del Vino.

Tutti i vini selezionati, compresi i vincitori, saranno infatti serviti nell'Enoteca regionale, gestita dai sommelier dell’Associazione italiana sommelier del Friuli Venezia Giulia, che sarà attiva lungo i festeggiamenti nel giardino dello stesso palazzo municipale Burovich de Zmajevich.

Inoltre gli spumanti selezionati saranno proposti pure nei locali pubblici di Casarsa della Delizia in degustazioni abbinate a prelibatezze culinarie sempre durante i giorni della Sagra del Vino. 'Degustando—Filari di bolle', questo il nome della sezione, si svolgerà all’Hotel ristorante Sporting (metodo Classico abbinato a fettuccine fatte in casa con raguttino d’anatra durante tutta la Sagra), Gelateria Delice (sorbetto alle bollicine per tutta la Sagra), Hotel ristorante Al Posta (24, 25, 29 e 30 aprile alle 19 metodo Charmat spumante monovarietale con la paella), bar agli Amici (degustazione 27 aprile alle 19 per i 90 anni dall’apertura) e Punto d’Ombra (degustazione 29 aprile alle 18).

In più durante tutto il 2017 saranno valorizzati all'interno dei più grandi eventi enogastronomici e culturali del Friuli Venezia Giulia, a partire dalla notte di Calici di Stelle che si svolgerà ad agosto a Casarsa insieme al resto d’Italia. Infine il Miglior Sommelier del mondo, Luca Martini, condurrà una spettacolare degustazione sensoriale tra gli Spumanti vincitori della Selezione Filari di Bolle nella sala convegni della cantina La Delizia il 30 aprile alle 16 e alle 18 tra musica, vino, linee e colori (iscrizioni aperte segreteria@procasarsa.org).



Organizzatori

La Selezione Filari di Bolle è a cura di Pro Loco di Casarsa della Delizia, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia insieme al Consorzio delle Doc Friuli Venezia Giulia e all’Associazione nazionale Città del Vino. Importante la collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Assessorato regionale alle risorse agricole e forestali e l’Ersa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia. Contribuiscono alla riuscita della selezione l’Onav (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino) e Assoenologi. Prezioso anche il sostegno di Friulovest Banca. I premi per gli Spumanti vincitori sono gentilmente offerti dalle ditte Amorim, Ds Smith, Icas e Juliagraf.

La Sagra del Vino è organizzata da Città di Casarsa della Delizia e Pro Casarsa della Delizia insieme con i Viticoltori Friulani La Delizia e in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ersa e PromoTurismoFvg. Main sponsor Friulovest Banca, Coop Casarsa e Ambiente Servizi. Patrocinata da Associazione nazionale Città del Vino, Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia e Consorzio Pro Loco del Sanvitese e Sil.

Proclamati i migliori spumanti del Friuli Venezia Giulia della selezione Filari di Bolle (© Filari di Bolle)