Convocazione in Nazionale per Daniel Zammattio della Gymnasium di Pordenone

PORDENONE - Convocazione in nazionale per Daniel Zammatio, in forza alla Gymnasium Friulovest Banca. Il commissario tecnico delle squadre nazionali giovanili, Walter Bolognani, come da comunicazione ufficiale apparsa sul sito della Federazione Nazionale Nuoto, ha inserito il nuotatore pordenonese nella rosa dei 26 atleti di tutta Italia chiamati a fa parte della Nazionale che parteciperà alla Coppa Comen in programma a Gezira (Malta) il 24 e 25 giugno.

Specialità 200 rana

Ai recenti Campionati Italiani Giovanili, Zammattio si era già fatto notare con un' ottima prestazione nella sua specialità, i 200 rana, conquistando la medaglia d'argento con record personale e regionale della sua categoria (Ragazzi) e anche della categoria superiore (Juniores). Sale così a 18 il numero degli atleti della Gymnasium che nel corso della sua storia hanno vestito la maglia azzurra. Gli ultimi - Cesare Sciocchetti, Cinzia Sciocchetti, Jessica Andreini – conquistando diversi titoli importanti hanno difeso i colori italiani in manifestazioni di peso come Campionati Europei Juniores e Assoluti, Campionati Mondiali Juniores e Assoluti. Cesare Schiocchetti in particolare ha conquistato il titolo del mondo Juniores e gareggiato a Roma ai Mondiali organizzati dall'Italia nel 2009. Grande la soddisfazione espressa dagli allenatori della Gymnasium, che vedono così ripagato il lavoro fatto e che non smettono mai di guardare con entusiasmo al futuro.