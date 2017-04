Pordenonelegge il Territorio: nuova tappa 'anfibia' da Marano a Lignano on board

PORDENONE – E’ tutto pronto per la prossima trasferta di 'pordenonelegge il territorio': sabato 29 aprile atmosfera 'anfibia' per il viaggio nel cuore della laguna di Marano a bordo della Motonave che traghetterà verso la Lignano di Ernest Hemingway. Info Tel. 0434.1573200 e-mail fondazione@pordenonelegge.it.

Laguna e sabbia dorata tra Marano e Lignano

Il viaggio 'Hemingway in Friuli. Una storia d’amore e di guerra' è stato pensato sulle tracce del mitico autore di 'Addio alle armi'. Il programma prevede un’intera giornata nella 'piccola Florida' narrata dallo scrittore statunitense, Lignano, con lo splendido scenario della laguna e con l’incantevole penisola di sabbie d’oro. Un viaggio guidato dallo scrittore Alberto Garlini, presidente di giuria del Premio che ogni giugno omaggia Hemingway, promosso dal Comune di Lignano in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it.

Arte e musei in Toscana

Ma intanto non si spegne l’eco della fortunatissima tre giorni di Pordenonelegge in Toscana, fra le terre d’Aboca e i capolavori dell’arte, da Arezzo a Anghiari, nei luoghi di Cimabue e Piero Della Francesca, con musei a cielo aperto di erbe profumatissime e medicamentose. Guidati da Fondazione Pordenonelegge.it i viaggiatori pordenonesi si sono anche trasformati in novelli ‘alchimisti’, capaci di produrre unguenti, burro cacao o altri preparati erboristici. Li ha accolto un padrone di casa davvero speciale, il responsabile editoriale di Terre d’Aboca Antonio Riccardi, poeta e scrittore, già direttore editoriale Mondadori. Info www.pordenonelegge.it