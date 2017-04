Sfondano il casello autostradale con un'auto rubata: 3 in manette

PORDENONE - Tre cittadini moldavi sono stati arrestati dopo un inseguimento lungo l'autostrada A28, intorno alle 4.30 del 26 aprile - a darne notizia l'Ansa -. All'altezza di Pordenone è stata segnalata la presenza di una vettura rubata poco prima in città. La Squadra Volante della Questura ha iniziato l'inseguimento mentre la Polizia Stradale provvedeva alla chiusura del casello di Portogruaro.

Hanno forzato il casello

Nonostante le sbarre abbassate, i tre stranieri hanno forzato il casello ma la vettura ha rimediato gravi danni e i malviventi l'hanno abbandonata poco dopo dentro un ricovero di mezzi per la manutenzione autostradale, proseguendo la fuga a piedi. In zona sono state fatte affluire anche due auto del Nucleo radiomobile dei Carabinieri. I quattro equipaggi delle forze dell'ordine - come precisa l'Agenzia - hanno accerchiato l'area ma i tre moldavi non si sono dati per vinti e ne è nata una colluttazione, tanto che Polizia e Carabinieri sarebbero stati costretti a sparare alcuni colpi di pistola in aria per convincere i fuggitivi ad arrendersi.