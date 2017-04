Oltre un mese di eventi a Pordenone aspettando il Giro d’Italia

PORDENONE - Il Comune ha svelato il consistente cartellone di eventi preparatori al 100esimo Giro d’Italia di scena a Pordenone sabato 27 maggio. In programma in città, da fine aprile e a maggio, iniziative e mostre dedicate alle due ruote, rassegne culturali e enogastronomiche, pedalate amatoriali, musica dal vivo. E man mano che lo storico appuntamento sportivo si avvicina, la città si vestirà sempre più di rosa, dai negozi alle strade. Chiunque potrà dare il proprio contributo colorato adornando con un tocco rosa i balconi, finestre, vetrine. Il clou degli appuntamenti pre-Giro, come già annunciato, sarà la Notte Rosa del 26 maggio con chioschi enogastronomici, animazioni e l’annunciato concertone live dei 'Doctor and the medics'. Il calendario, pubblicato su comune.pordenone.it/giro100, è stato approntato e finanziato dall’amministrazione Ciriani - che ha dedicato uno staff ad hoc formato da personale di diversi uffici comunali - in collaborazione con associazioni e enti, tra cui il teatro Verdi.

Promozione della città

«Abbiamo costruito attorno a questo storico appuntamento una rete coordinata di eventi collaterali per tutti i gusti – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ciriani - e non è un caso se alla presentazione di un evento sportivo c’è anche il teatro cittadino e diverse associazioni». Il Comune, dunque, non si limita a promuovere solo il giorno della tappa, ma «crea un grande contenitore per arricchire Pordenone dal punto di vista turistico, economico, aggregativo, culturale, commerciale e ricettivo. Un contenitore dentro il quale si fanno anche sperimentazioni come la chiusura della Rivierasca (il 21 maggio in occasione del mercato bio, ndr) o il lancio di nuove iniziative come il festival del viaggio». Un concetto rimarcato anche dall’assessore allo sport Walter De Bortoli che ha evidenziato «la grande varietà di eventi, dalla gastronomia allo sport» approntati dal Comune. Il presidente del Verdi, Giovanni Lessio, ha evidenziato l’integrazione tra teatro e amministrazione comunale per promuovere sia culturalmente sia turisticamente la città. «Un’idea di teatro come luogo aperto e infatti, in concomitanza con il periodo degli eventi pre Giro, rimarrà aperto al pubblico tutti i giorno dal 29 aprile al 26 maggio».

Mostre tra arte, cimeli e ciclismo

Sabato 29 aprile alle 17.30 inaugurazione di due esposizioni nelle sale d’ingresso del teatro Verdi: 'La fantasia a pedali' con 55 stampe d’arte del disegnatore, incisore, pittore e grande appassionato di ciclismo Vico Calabrò, e 'Omaggio a Denis Zanette', un ricordo del promettente campione sacilese, prematuramente scomparso, attraverso 20 opere pittoriche di artisti sul filo narrativo della bicicletta. Le mostre al Verdi rimarranno aperte fino al 28 maggio. Informazioni: comunalegiuseppeverdi.it, 0434 247624.

Sabato 20 maggio alle 17 nelle sale espositive dell’ex Provincia (corso Garibaldi) inaugurazione della mostra 'Bicicletta che passione' con biciclette d’epoca, riviste, cimeli di campioni tra cui Ottavio Bottecchia e Gino Pancino, e un percorso nel tempo attraverso 35 maglie di corridori pordenonesi di ieri e di oggi che hanno conquistato titoli italiani e internazionali. Esposizione visitabile fino al 30 maggio tutti i giorni ore 9-12.30 e 16-19.30. È organizzata in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana, comitato provinciale Pordenone. Ingresso libero.

Pedalate per bambini e famiglie

Due gli appuntamenti amatoriali con le due ruote, aperti a tutti, per le vie della città. Domenica 14 maggio, in contemporanea nazionale con altre duecento località, si svolgerà 'Bimbinbici' promossa in città da 'Aruotalibera'-Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta). Partenza da zona Municipio. Domenica 21 maggio 'Mamma sono arrivato uno', organizzata con la Federazione ciclistica italiana, comitato provinciale di Pordenone. Partenza da piazza XX Settembre dove verrà allestito un divertente percorso ciclistico d’abilità a cui potranno accedere, dalle 10, i bambini dai 7 ai 12 anni. Dettagli e modalità di partecipazione (gratuita) alle pedalate sono sul sito del Comune.

Festival del viaggio e del cibo da strada

Il fine settimana del 19, 20, 21 maggio sarà particolarmente ricco di emozioni e sapori. Al chiostro della biblioteca ci sarà '#Pordenoneviaggia', festival del viaggio e dei viaggiatori, con ospiti nazionali, workshop, mostre e stand, viaggi sonori e musicali, incontri con viaggiatori e operatori presenti con gli stand nel porticato della biblioteca (sala Degan in caso di pioggia). Al parco Galvani, invece, lo 'Streeat food truck festival', il primo e originale festival del cibo di strada di qualità, alla sua prima edizione in riva al Noncello. Arriveranno circa 25 artigiani dell’enogastronomia, provenienti da tutta Italia, con i loro furgoncini-cucine pronte a sfornare prelibatezze e specialità uniche. Ce ne sarà per tutti gli appetiti, comprese intolleranze alimentari, scelte vegane, vegetariane, gluten-free e senza lattosio. Una tre giorni informale e divertente tra gusti irresistibili per grandi e piccoli, showcooking, presentazioni, musica diffusa e relax nel verde.

Reggae-rock in piazza Cavour

Sabato 20 maggio alle 21 in piazza Cavour concerto gratuito reggae-rocksteady dei Playa desnuda, band friulana tra le più apprezzate della regione, con centinaia di concerti all’attivo. I 'Playa' hanno condiviso il palco con artisti come Manu Chao, Fatboy slim, Bob Sinclair. Le loro influenze vanno dall’Inghilterra dei Madness alla Giamaica di Bob Marley, dalla patchanka dei Mano Negra alle sonorità balcaniche. Gli otto componenti del complesso suonano con diverse star del panorama musicale, da Elisa a Tiziano Ferro, da Ivano Fossati a Jovanotti.

Notte rosa con i Doctor and the Medics

Alle 17 di venerdì 26 maggio aprono gli stand enogastronomici (privilegiati dal bando comunale i prodotti tipici e le imprese del Pordenonese) in via Mazzini, viale Martelli, piazzetta Calderari e piazza Duca d’Aosta. Staranno aperti fino all’una di notte. Dalle 18 le vie del centro si animeranno con attrazioni, trampolieri, giocolieri e con la musica di tre 'street band': i Blue cash (folk-jazz), i The high jackers (street rock) e i Lune troublante (gipsy-jazz). Alle 21 in piazza Cavour l’appuntamento clou della vigilia Rosa: il concerto gratuito dei Doctor and the Medics, storica band anglosassone degli anni ottanta il cui singolo 'Spirit in the Sky' ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo. Tutt’altra musica al teatro Verdi con il concerto alle 20.45, dell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai, il cui prestigio non ha bisogno di presentazioni, diretta da James Conlon e con la star internazionale del violino Ray Chen.

Sabato 27 maggio: Il Giro

Dal mattino e fino alle 23 saranno aperti in città gli stand enogastronomici. Alle 10.30 il sorvolo degli aeromobili dell’Aero club Pordenone con il tricolore. Alle 12 la partenza dei ciclisti da piazza XX Settembre. I corridori sfileranno lungo piazzetta Cavour, corso Vittorio Emanuele II, Rivierasca, viale Dante, viale Marconi e viale Grigoletti. Qui, al civico 140 (poco prima dell’incrocio del garage Venezia) sarà piazzato il chilometro zero, ovvero la partenza vera e propria della gara. Lungo tutto il percorso saranno disposte le transenne oltre le quali il pubblico potrà sistemarsi.

Mercati Europeo e Bio

Non rientra negli eventi 'rosa' legati al Giro ma è comunque un appuntamento clou in programma il fine settimana del 5, 6 e 7 maggio. E quest’anno per la prima volta il mercato europeo si svolgerà assieme mercato cittadino del sabato. Una convivenza che il sindaco Ciriani aveva promesso in campagna elettorale e che l’amministrazione ha attuato grazie all’impegno degli uffici guidati dall’assessore al commercio Emanuele Loperfido. Saranno circa 130 gli ambulanti dai paesi europei e extra europei e dalle regioni italiane con i loro stand ricchi di specialità e prodotti tipici. Si sistemeranno in via Mazzini, piazzetta Cavour, piazza XX Settembre e viale Martelli. Sabato 6 maggio le bancarelle del mercato cittadino saranno invece disposte nelle vie Roma, Molini e dintorni, piazzale Ellero, viali Trento e Trieste, piazza Risorgimento. Sabato pomeriggio e domenica, ricorda l’Amministrazione comunale, i parcheggi multipiano sono gratuiti. Da segnalare anche il mercato bio del 21 maggio lungo la Rivierasca, chiusa al traffico per l’occasione, al cui programma sta lavorando l’assessore Guglielmina Cucci.