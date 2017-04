That's Garda sbarca a Pordenone

PORDENONE - Ottava e ultima tappa per il tour di That’s Garda! Il progetto di promozione e valorizzazione del territorio gardesano curato dalla Feralpisalò sta per approdare a Pordenone, in Piazza Cavour. Si va così a concludere il programma di incontri nelle piazze del nord Italia.

Il progetto

That’s Garda è alla sua terza edizione. Tante le novità, ma non cambiano i principi base del progetto che da due stagioni si propone di promuovere le eccellenze gardesane, con una informazione precisa e varia, e pacchetti turistici personalizzati degli operatori turistici (albergatori, ristoratori, produttori enogastronomici, parchi tematici) del Garda bresciano. 'That’s Garda' vanta la collaborazione di importanti realtà come Cedral Tassoni e Terme di Sirmione, che nascono sul territorio gardesano, e beneficia del supporto del Consorzio Lago di Garda Lombardia, dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, dell’ente Garda Musei e di Dass come partner per gli allestimenti. 'That’s Garda' vanta inoltre il patrocinio dei comuni di Salò e Lonato del Garda.

Obiettivi

Attraverso questa iniziativa, la Feralpisalò si pone innanzitutto l’obiettivo di far conoscere le bellezze del Garda ai tifosi ospiti che si accingono a visitare la zona al seguito della propria squadra del cuore. Avendo già ospitato il Pordenone nel girone di andata, si è voluto cogliere comunque l’imminente sfida del girone di ritorno (in programma domenica 30 aprile allo stadio 'Bottecchia') per presentare ai supporters e alla cittadinanza del capoluogo le attività e gli scenari del Garda bresciano.

La proposta

Il progetto 'That’s Garda' può contare su una proposta articolata da offrire ai supporters sportivi ma in generale a tutta la cittadinanza coinvolta che decidesse di programmare nel breve o medio periodo una visita sul territorio gardesano: gli operatori coinvolti dal progetto 'That’s Garda' hanno predisposto una serie di scontistiche dedicate e pacchetti promozionali per visitare le zone del Garda bresciano, con gli amici o in famiglia. Incentivi importanti per un soggiorno nel weekend o anche solo per una gita fuori porta di una singola giornata, con offerte sui parchi a tema, visite guidate presso i produttori agricoli o anche solo una semplice tappa nei ristoranti tipici della zona. L’attività prevede l’allestimento di un’area espositiva nei centri di maggior affluenza della singole città, con tensostrutture al cui interno la cittadinanza potrà trovare comunicazioni relative a tutti gli aderenti all’iniziativa, materiale promozionale e simpatici gadget.

Le tappe

Dopo essersi fermato a Mantova, Parma, Reggio Emilia, Forlì, Modena, Ancona e aver raggiunto Padova in via digitale il progetto 'That’s Garda' ha programmato nella giornata di sabato 29 aprile la tappa di Pordenone. Lo stand della Feralpisalò sarà allestito in Piazza Cavour dalle 10 alle 17.30. La tappa nella città friulana è stata realizzata in collaborazione con l’ufficio turistico di Pordenone: uno scambio culturale che permette la promozione non solamente del magnifico territorio gardesano ma anche delle bellezze della città che gentilmente ci ospita.