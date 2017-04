De Anna, la cintura di Primo Carnera resterà in Fvg (© )

PORDENONE - «La Regione si attiverà con il Coni nazionale per reperire i fondi necessari per mantenere la cintura di Primo Carnera in Friuli Venezia Giulia». Ad annunciarlo, il consigliere regionale di Forza Italia Elio De Anna a seguito dell'accoglimento di un ordine del giorno in tal senso, collegato al disegno di legge in materia di cultura e sport approvato dall'Aula.



«Il territorio friulano - rileva De Anna - può vantare di aver dato i natali a Carnera, pugile che portò in Italia per la prima e unica volta il titolo mondiale dei pesi massimi. Saputo che gli eredi di Primo Carnera potrebbero mettere sul mercato la preziosa cintura del titolo mondiale vinto dal 'Gigante' di Sequals', risulta evidente che rappresenterebbe un cimelio storico per lo sport friulano che andrebbe a impreziosire il progetto di museo regionale in fase di progettazione».

«Da qui la richiesta - prosegue l'esponente di Forza Italia - alla giunta regionale di reperire i fondi per scongiurare l'emigrazione della cintura in sedi fuori della nostra regione. Sono molto soddisfatto che la giunta abbia deciso di accogliere subito la richiesta - conclude De Anna - dimostrando così sensibilità sull'argomento».