Come trascorrere le festività fra scienza, storia e tecnologia

PORDENONE - In cerca di qualcosa di divertente e istruttivo da fare nel fine settimana del 1° maggio? Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio l’Immaginario Scientifico di Pordenone e il Museo della Centrale idroelettrica di Malnisio (Montereale Valcellina) saranno aperti al pubblico, con la possibilità di scoprire la scienza e la tecnologia in modo coinvolgente!

Science Centre Immaginario Scientifico di Pordenone (Torre)

Macchinari da far partire, pulsanti da premere e manovelle da girare: è così che si scopre la scienza, all’Immaginario Scientifico di Pordenone. Il museo sarà aperto domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio, dalle 10 alle 18, per permettere ai visitatori di tutte le età di entrare in contatto con i fenomeni naturali in modo giocoso e divertente, toccando e sperimentando con le postazioni interattive, continuando a stupirsi di fronte al fascino della scoperta!

Non mancherà lo spazio per rilassarsi e stupirsi, con l'emozionante multivisione 'Charles Darwin. L'evoluzione di un'idea': musiche e immagini si susseguono per raccontare l'avventura di un'idea rivoluzionaria, che ha portato alla teoria che spiega l'origine delle forme viventi, la selezione naturale e la biodiversità.

Ogni ora, a partire dalle 15, è poi possibile fare suggestive visite guidate al planetario, in cui stelle e pianeti fanno da protagonisti.

Museo della Centrale e Immaginario Scientifico di Malnisio (Montereale Valcellina-Pn)

Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio è aperta al pubblico anche l’ex Centrale idroelettrica di Malnisio: dalle 10 alle 18 sarà possibile ammirare questa straordinario sito di archeologia industriale, dove i macchinari originali sono perfettamente conservati, nella maestosa sala macchine con le suggestive turbine 'Francis'. Ad accompagnare i visitatori in questo percorso di conoscenza, c'è la mostra interattiva 'Tempo' con cui ripercorrere in una simbolica onda rossa la memoria della Centrale attraverso immagini, documenti, strumenti originali e foto.

Informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it