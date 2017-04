Sagra del vino: Andy dei Bluvertigo omaggerà sul palco il mito del grande David Bowie

CASARSA DELLA DELIZIA - Le grandi canzoni del Duca bianco in un concerto tributo ideato da uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi 20 anni: a Casarsa della Delizia, in occasione della Sagra del Vino, Andy Fumagalli dei Bluvertigo porterà il suo spettacolo Andy & White Dukes dedicato al mito di David Bowie. Appuntamento il 30 aprile alle 21.30 in piazza Italia, per un concerto gratuito aperto a tutto il pubblico della Sagra.



Tributo a un anno dalla scomparsa di Bowie

«La Sagra del Vino è da sempre sinonimo di grandi spettacoli - ha annunciato Antonio Tesolin, presidente della Pro Casarsa che organizza la manifestazione insieme alla Città di Casarsa della Delizia -: il palco della piazza è proprio al centro dell’area festeggiamenti, in modo che tutti possano ascoltare la musica del grande Bowie. Un regalo che vogliamo fare al nostro affezionato pubblico».

A poco più di un anno dalla scomparsa della star inglese, Andy, famoso a partire dagli anni Novanta quando con Morgan fondò i Bluvertigo e conosciuto anche con il nome d'arte di Fluon, ne canterà le canzoni, oltre a suonare sax e tastiere e a impegnarsi in funambolici cambi d’abito. Sul palco con lui musicisti che hanno lavorato anche con altri nomi noti della canzone italiana: Alessandro De Crescenzo alla chitarra (uno dei più grandi turnisti italiani, chitarrista di Tiziano Ferro e reduce dalla tournée di Marco Mengoni, già al fianco di Cesare Cremonini e Gianna Nannini), Marco Vattovani alla batteria (all’attivo progetti con Poggipollini e Solieri) e Max Pasut al basso. Voce femminile e supporto alle tastiere sarà Nicole Pellicani, che ha accompagnato tra le altre anche Francesca Michielin.

In scaletta una ventina di brani per omaggiare Bowie, grande sperimentatore e innovatore, che ha lasciato un segno unico nella storia delle musica e della cultura: da Space Oddity a Let’s dance fino a Heroes saranno riproposti i brani più noti (e anche alcuni meno noti) della sua carriera.

Weekend di concerti e spettacoli gratuiti

Nel programma del secondo fine settimana della Sagra del Vino anche tanti altri concerti e spettacoli gratuiti. Sabato 30 aprile gli spumanti selezionati di Filari di Bolle saranno proposti al wine bar Punto d'Ombra durante l'esibizione del Dj Lino Lodi e l'accompagnamento di Veronika Di Lillo. Alle 21 all'enoteca regionale di Filari di Bolle del giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich esibizione di Shadows of the future, mentre alle 21.30 in piazza Fuoricontrollo tribute band dei Negrita. Domenica 30 aprile oltre a Andy, alle 18 all'enoteca regionale di Filari di Bolle del giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich aperitivo musicale con 4B Acoustic, mentre alle 21 al teatro Pasolini Concerto Cuore alpino con il Coro Tita Copetti di Tolmezzo. Lunedì 1° maggio alle 18 all'enoteca regionale di Filari di Bolle del giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich aperitivo musicale con Aurora Rays Band, mentre in piazza alle 2 I nostalgici musica surf anni 60-70. Infine sempre in piazza il gran finale della sera del 2 maggio alle 21 con le barzellette in friulano di Galax, Sergio Galantini in 'Una serata vergognosissima' prima dei fuochi d'artificio di chiusura.