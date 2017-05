Running tra le vigne e Marcia del Vino registra il record di partecipanti

CASARSA DELLA DELIZIA - Naima Masoudi tra le donne e Mohammed Chouqrati tra gli uomini, entrambi dell’Atletica Brugnera Friulintagli, hanno vinto il Running tra le Vigne della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, nona edizione del trofeo Terre e Città del Vino corso come da tradizione la mattinata del 1° maggio. Su un percorso veloce e competitivo di 10 km, che attraverso le strade e le vigne dei Comuni di Casarsa e Valvasone Arzene ha permesso anche di scoprire scorci suggestivi del territorio in un'ottica di promozione enoturistica, si sono sfidati alcuni dei migliori atleti nazionali e locali.

Affluenza da record

La prova era valida per la coppa Provincia di Pordenone. Parallelamente si è corsa anche la Marcia del Vino non competitiva storica della Sagra, giunta alla sua 44ma edizione con tre percorsi di circa 6, 12 e 18 km. Alla fine affluenza record tra le due competizioni con oltre 1400 partecipanti, ai quali si aggiungono gli oltre 500 che hanno partecipato ai due eventi podistici collegati del 30 aprile, la marcia con caccia al tesoro per i bambini con i propri genitori fino all’area delle ex Polveriere e la marcia a sei zampe con i propri cani. Martedì 2 maggio gran finale sempre alla Sagra del Vino con la corsa e camminata notturna organizzata insieme al gruppo di Quelli della notte che promuove il benessere generato dal movimento.

I partecipanti hanno poi proseguito la loro giornata nei chioschi e nelle attrazioni della Sagra del Vino, grande evento di promozione dei prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia. Inoltre grande partecipazione anche al 36° raduno Ciclosportivo Città di Casarsa della Delizia Memorial Pillon Flaborea Lenarduzzi, che è partito e arrivato sempre dalla città di Pasolini.



La classifica

Ecco gli arrivi, con premi offerti dai main sponsor della manifestazione a partire dalle bollicine per festeggiare la vittoria della linea di spumanti Naonis La Delizia.

Classifica maschile: 1° Mohammed Chouqrati (Atletica Brugnera Friulintagli) 32’24’’, 2° Henry Kimtai Kibet (Atletica Val Brembana) 32’34’’, 3° Giuseppe Di Stefano (Gp Livenza Sacile) 32’40’’ che ha anche vinto il traguardo volante Henry Bertoia offerto dalla Pro Loco San Lorenzo di Valvasone Arzene al primo friulano transitato a San Lorenzo, 4° Giovanni Iommmi (Gp Livenza Sacile) 33’37’’, 5° Matteo Redolfi (Atletica Aviano) 33’44’’, 6° Nicola Semproniel (Atletica Edilmarket Sandrin) 33’46’’, 7° Fabrizio Rover (Gp Livenza Sacile) 33’57’’, 8° Nicola Cutrono (Gp Livenza Sacile) 34’23’’, 9° Cristian Bucciol (Atletica Brugnera Friulintagli) 34’52’’, 10° Matteo Fantin (Atletica Brugnera Friulintagli) 35’31’’.

Classifica femminile: 1a Naima Masoudi (Atletica Brugnera Friulintagli) 38’44’’, 2a Erika Bagatin (Maratonina Udinese) 38’54’’, Mara Golin (Atletica Mogliano) 39’19’’, 4a Valentina Bonanni (Atletica Brugnera Friulintagli) 39’51’’, Erika Venturini (Gs Mercuryus) 39’54’’, Manuela D’Andrea (Podisti Cordenons) 40’01’’.

Nella Marcia del Vino premiati i primi tre gruppi più numerosi: 1° Cjaminà Ridint, 2° Podisti Cordenons, 3° Gm Primavera.



Appuntamenti podistici

Gli appuntamenti podistici della Sagra del Vino sono stati organizzati dalla Città di Casarsa della Delizia e dalla Pro Casarsa della Delizia insieme a Libertas Casarsa, Fidal, Atletica Coop Casarsa San Martino al Tagliamento e il patrocinio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - PromoTurismo Fvg. Il tutto in collaborazione con Comune di Valvasone Arzene, Pro Loco di San Lorenzo, La Beorcja, Cjaminà ridint, Associazione cinofila Casarsa della Delizia, Associazione Il Disegno e Quelli della notte più il prezioso sostegno dei main sponsor Viticoltori friulani La Delizia, Friulovest Banca e Coop Casarsa. Assistenza sul percorso grazie anche ai volontari dell’Avis comunale Casarsa-San Giovanni, Gruppo Ana di Casarsa San Giovanni e Gruppi comunali della Protezione civile e Croce rossa.