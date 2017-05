Per la rassegna "Piano Jazz" a Sacile il concerto in Unica Nazionale

SACILE - Mercoledì 3 maggio alle 20.45, alla Fazioli Concert Hall di Sacile verrà recuperato il concerto del contrabbassista svedese Lars Danielsson in coppia con il pianista martinicano Grégory Privat inizialmente previsto per il 7 aprile. L’evento, in unica nazionale, è uno dei grandi appuntamenti del mese di maggio di 'Piano Jazz', la rassegna organizzata dal Circolo Controtempo, iniziata a gennaio 2017, che propone imperdibili concerti con grandi virtuosi degli 88 tasti.

Rassegna

La rassegna prosegue venerdì 5 maggio alle 21.00 al Club Kristalia di Prata di Pordenone con l'esibizione del pianista e compositore norvegese Tord Gustavsen, in esclusiva per l'Italia.

Chiude il Festival venerdì 12 maggio alle 20.45 al Teatro Verdi di Pordenone, il concerto del pianista Dado Moroni con il sassofonista Max Ionata, per un jazz dalle calde venature soul. Concerto in condivisione con il Teatro Verdi nell’ambito di Jazz Corner.

'Piano Jazz' è la rassegna ideata dal Circolo Controtempo per esplorare tutte le sfumature che si possono ottenere con gli 88 tasti. Giunta alla sesta edizione, quest’anno propone da gennaio a maggio cinque concerti con grandi nomi del panorama internazionale, che danno vita a un evento per la prima volta itinerante, con l’obiettivo di ricreare l’intima atmosfera del jazz club in tre sedi, completamente diverse l’una dall’altra, in una fusione tra eccellenze musicali ed eccellenze imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia. Il jazz targato Circolo Controtempo è protagonista sul retropalco del Teatro Verdi di Pordenone (in collaborazione con il Teatro per la rassegna Music Corner), nella prestigiosa Fazioli Concert Hall di Sacile, e al club Kristalia, che sorge all’interno dell’omonima fabbrica italiana di design.

Biglietti

Biglietti: biglietto unico 15 euro, in prevendita on-line e la serata del concerto dalle 18.30. Fazioli Concert Hall: 339 8109255 /347 4421717, ticket@controtempo.org; circuito Vivaticket

Il biglietto acquistato per il concerto del 7 aprile su circuito Vivaticket o presso il botteghino di Circolo Controtempo resta valido per l’ingresso alla nuova data del 3 maggio. Per chi non potesse partecipare, c’è la possibilità di chiedere il rimborso del biglietto.