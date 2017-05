Piccin, confermati i disservizi della sanità pordenonese

PORDENONE - «Dopo reiterate interrogazioni e a oltre un anno dalla segnalazione del problema è facile dire

che va tutto bene». Questo il commento di Mara Piccin, consigliera regionale di Forza Italia, alla risposta dell'assessore alla salute Telesca a due interrogazioni in materia di sanità.



«Per una visita oculistica nel pordenonese - spiega la consigliera forzista - nell'estate dello scorso anno e nel periodo

invernale i tempi di attesa medi sfioravano i 200 giorni. Adesso che siamo a maggio l'assessore Telesca mi riferisce in Aula che i tempi di attesa sono tornati nella norma. Ciò certifica che il problema c'è stato e dopo che la sottoscritta ha sollevato il problema, vi è stato l'intervento della Giunta».



La seconda interrogazione aveva come oggetto i reali costi dell'apparato politico-burocratico della sanità. «La risposta di Telesca è stata sulla difensiva - afferma la consigliera azzurra - È evidente che l'attuale architettura dell'apparato sanitario regionale non è così economicamente efficace ed efficiente come sosteneva la Giunta regionale in occasione della presentazione della riforma al Consiglio».