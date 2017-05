Piccoli esperti di tecnologia crescono, all'Immaginario Scientifico di Pordenone

PORDENONE - Sei un giovane inventore in erba che ha da poco scoperto Arduino ma già non può farne a meno? Hai appreso il funzionamento di base di questa scheda elettronica e sei pronto a spingerti oltre? Domenica 7 maggio alle 11 all’Immaginario Scientifico di Pordenone i ragazzi da 12 a 16 anni possono partecipare a un corso avanzato di Arduino per esplorare le infinite potenzialità di questo versatile strumento e approfondire le proprie conoscenze sulla sua programmazione.

Corso avanzato

Il corso avanzato Expertuino è dedicato a chi già conosce la potente e sofisticata scheda, dotata di microcontrollore, che permette di programmare e azionare dai più semplici automatismi di luci e suoni, fino ai più complessi robot: i ragazzi potranno accrescere le conoscenze già acquisite su Arduino, comprendere la logica della programmazione e scoprire le possibili applicazioni, per creare oggetti utili o bizzarri, creativi e fantasiosi!

Costi

Il costo del laboratorio è di 15 euro a persona, con iscrizione da effettuare telefonando al numero 0434542455 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13) oppure scrivendo a bortolussi@immaginarioscientifico.it

Il corso è consigliato per i ragazzi che hanno già frequentato il corso base 'Startuino'.

Apertura al pubblico

Sempre domenica 7 maggio l'Immaginario Scientifico di Pordenone sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 18, con la possibilità di sperimentare con la scienza toccandola con mano, di ammirare le splendide immagini della multivisione 'Genoma' e, a partire dalle 15, e di osservare le stelle con le visite guidate al planetario.