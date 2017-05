Ritorna alla Fiera di Pordenone Nordest Colleziona- Uniformexpo grande rassegna di collezionismo vario e militaria

PORDENONE - Nordest Colleziona, 8^ mostra mercato di collezionismo e hobby, ritorna alla Fiera di Pordenone sabato 6 e domenica 7 maggio all’interno del padiglione centrale del quartiere fieristico con un focus particolare sul collezionismo militare. Saranno circa 100 gli espositori che presenteranno in fiera i pezzi migliori delle loro collezioni di oggettistica militare, modellismo, war game, filatelia, numismatica, cartoline, figurine, libri, stampe, manifesti e collezionismo vario. Uno spazio particolare sarà riservato agli stand istituzionali dei diversi Corpi delle Forze Armate, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Brigata Corrazzata Ariete, Aeronautica Militare, Croce Rossa e delle Associazioni d’Arma presenti con manichini, equipaggiamenti, uniformi e materiale storico: Alpini, Bersaglieri, Paracadutisti, Carristi, Cavalleria, Aviazione Esercito, Genio Trasmissioni, Marina Militare, Aeronautica Militare, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

Paradiso dei collezionisti

Paradiso dei collezionisti di cimeli militari e degli appassionati di numismatica e filatelia, visitare Nordest Colleziona significa immergersi all’interno di un articolato mercatino che tocca tutti i settori della passione per il collezionismo con una particolare attenzione al mondo militare, al war game e al modellismo. Saranno presenti in fiera anche alcuni Gruppi di Softair che allestiranno una linea di tiro a disposizione di tutti coloro che vogliono provare questa attività.

Associazioni del territorio

Nordest Colleziona dedica un palcoscenico importante alle associazioni del nostro territorio: gruppi di collezionisti in particolare di filatelia e numismatica, appassionati di storia, di oggettistica militare e di rievocazioni in costume hanno qui l’occasione per incontrarsi, scambiarsi informazioni e pezzi da collezione e presentare attività di carattere culturale. In fiera sarà possibile visitare stand con ricostruzioni realizzate attraverso manichini o figuranti in costume, armi e veicoli storici di eventi bellici o situazioni di vita comune risalenti al Medioevo, Rinascimento, Guerra Civile Americana, Guerre Napoleoniche, I e II Guerra Mondiale. Si tratta dei gruppi di reenactors storici, associazioni che hanno lo scopo di studiare determinati periodi storici e ricostruire con costumi d’epoca, mezzi, armi e oggetti alcuni eventi allora accaduti. Da questa edizione sono presenti alcuni associazioni di collezionisti di veicoli storici e militari con un’interessante mostra di mezzi d’epoca.

Curiosità

A Nordest colleziona la storia si rivive anche attraverso il modellismo storico con plastici animati da miniature di aerei, navi, mezzi terresti, e soldatini.

Un importante spazio espositivo sarà dedicato anche alle Poste Italiane presenti con l’ufficio mobile aperto solo il sabato con un annullo filatelico speciale per questa manifestazione dedicato ai 70 anni della Specialità Carristi e una mostra di filatelia.

E’ un mondo molto articolato quello del collezionismo al quale fanno riferimento studiosi e storici di varie epoche; all’interno di questi mercatini spesso è possibile trovare pezzi di interesse storico e culturale, testimonianze introvabili e di inestimabile valore.

Nordest Colleziona è quindi un appuntamento di riferimento per tutti gli appassionati di collezionismo del Nordest ma anche un'occasione per chi si avvicina a questo mondo per scoprire curiosità, pezzi di valore storico e culturale, testimonianze uniche del nostro territorio.

La manifestazione sarà aperta con l’inaugurazione ufficiale della mostra filatelica in programma sabato 6 maggio alle 11.

Dove e quando

Nordest Colleziona, Fiera di Pordenone Pad. 5 ingresso centrale, sabato 6 e domenica 7 maggio 2017 dalle 10 alle 18. Ingresso intero 6€, Ridotto 4€ per over 65, invalidi, ragazzi dal 13 ai 18 anni. Gratuito per bambini fino ai 13 anni; disabili; soci della Federazione Italiana fra le Società Filateliche in regola con l’iscrizione 2017.

