"Duo Nemesis" in concerto a Palazzo Ragazzoni

PORDENONE - Per la rassegna internazionale 'I Concerti a palazzo' a cura di Ensemble Serenissima, protagonista venerdì 5 maggio alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni di Sacile, in collaborazione con il Conservatorio Tartini di Trieste, sarà il Duo Nèmesis composto da Maria Bertòs (clarinetto) e Hiromi Arai (pianoforte); in un interessante viaggio timbrico e stilistico dal '700 ai giorni nostri attraverso il Grand duo concertante di Weber, il Capriccio n.1 per clarinetto solo di Grgin, i Quattro pezzi per clarinetto e pianoforte op.5 di Berg e la Sonatina di Arnold.

Il 'Duo Nemesis'

Maria Bertòs, Giovane cantante e musicista friulana, affianca all' attività canora lo studio del clarinetto. Ha partecipato a diversi Concorsi strumentali e vocali: Percoto canta, Festival del F.V.G,; Premio Lilian Caraian. Come corista ha preso parte a 2 importanti progetti: La variante di Luneburg accanto a Milva e Tuffo al cuore accanto a Gigliola Cinquetti. Dopo il diploma in clarinetto al Conservatorio di musica Tartini continua a studiare frequentando diversi stage e studia al Biennio Specialistico.

Hiromi Arai è laureata all'Università 'Kunitachi', sotto la guida di Yuko Oshima. Dopo la laurea al Biennio Specialistico del Tartini, secondo livello interpretativo pianistico, attualmente frequenta il Biennio Specialistico secondo livello, indirizzo Maestro collaboratore al pianoforte. Vanta numerose collaborazioni pianistiche con vari gruppi da camera curati dalla Prof.ssa Fedra Florit. Ha avuto l'occasione di esibirsi in vari prestigiosi contesti musicali come per esempio Mitterfest di Cividale del Friuli nel 2013 con Trio, clarinetto e violoncello.