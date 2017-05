A Pordenone arriva il mercato europeo

PORDENONE - Fine settimana con il mercato europeo. E non mancano le novità. La prima è la concomitanza, il sabato, con il mercato cittadino, una convivenza che l’Amministrazione Ciriani si era impegnata a garantire. La seconda è il bus navetta gratuito, pensato soprattutto per chi viene da fuori, attivo sabato e domenica tra la Fiera campionaria e il centro, un servizio richiesto dal Comune e sostenuto da Confcommercio.

Sapori internazionali

Gli stand enogastronomici, e non solo, saranno circa 130, provenienti da 17 paesi del mondo e da diverse regioni italiane. Saranno aperti venerdì e sabato dalle 9 alle 24, domenica dalle 9 alle 22.30. Diciassette le nazioni coinvolte: ci sono i prodotti e le cucine affermate di Spagna, Grecia, Francia, ma anche le meno scontate come Finlandia, Lituania, Olanda e Polonia. Presenti anche Austria, Belgio, Regno Unito e per l’est Repubblica Ceca, Russia, Ungheria. Infine i sapori d’Israele.

Mercato europeo e cittadino

Gli stand internazionali occuperanno piazza XX Settembre, piazzetta Cavour, via Cesare Battisti, via Mazzini e viale Martelli. L'allestimento è iniziato nel tardo pomeriggio di giovedì 4 maggio. Sabato, come detto, si svolgerà regolarmente anche il mercato cittadino, con lo spostamento di alcuni banchi. Le bancarelle degli ambulanti nostrani si sistemeranno in via Roma, via dei Molini e dintorni, piazzale Ellero dei Mille, via Trento, viale Trieste, piazza Risorgimento.

Viabilità, parcheggi, bus navetta

Per consentire lo svolgimento della manifestazione la polizia locale ha istituito, da giovedì 4 a lunedì 8, una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta nelle vie e piazze interessate e nelle aree limitrofe. Le modifiche sono puntualmente elencate sul sito web www.comune.pordenone.it. Come di consueto, la sosta sarà gratuita sabato pomeriggio nei multipiano attorno al ring e domenica in tutta la città. Istituito anche il servizio gratuito di bus navetta dal parcheggio sud della Fiera campionaria (viale Treviso) a piazza Risorgimento, in centro città, con fermata intermedia in viale Dante all’altezza del parco Galvani. La navetta sarà in funzione sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 22. Peraltro il Comune sta pubblicizzando il mercato europeo anche sui tabelloni stradali Gsm. E sabato e domenica compariranno i messaggi che informano circa l’opportunità del bus navetta.