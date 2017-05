Domande di contributo per l’abbattimento delle rette degli Asili Nido

PORDENONE - Scade il 31 maggio il termine per presentata la domanda al fine di ottenere il contributo per l’anno educativo 2017/2018. Sono previste due tipologie di contributo non cumulabili fra loro: una cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e l’altra dalla Regione FVG.

Requisiti

Il contributo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo è destinato solo ai nuclei in cui entrambi i genitori siano occupati e/o disoccupati che però devono aver dichiarato l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa concordata con il Centro per l’Impiego (art. 19 del D.Lgs 150/2015). Inoltre almeno un genitore deve essere residente o lavorare in regione FVG da almeno un anno, l’Isee non deve superare 20 mila euro e la frequenza al servizio educativo deve essere di almeno 30 ore mensili. Il contributo è di 300 euro mensili per il tempo pieno e di 150 euro mensili per il tempo parziale. I requisiti di accesso per il contributo regionale (DP Reg 139/2015) prevedono che almeno un genitore sia residente o lavori in regione FVG da almeno un anno e che l’indicatore Isee non superi 30 mila euro per una frequenza di almeno 30 ore mensili (se la frequenza è inferiore alle 30 ore mensili l’Isee non deve superare 10 mila euro) .

Scadenza

Le domande cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo devono essere presentate entro il 31 maggio 2017 e la data di presentazione della domanda può essere titolo di precedenza nella formazione della relativa graduatoria, mentre le domande finanziate dalla Regione FVG che perverranno dopo il 31 maggio 2017 saranno tenute in lista d'attesa e soddisfatte secondo disponibilità finanziarie. Le domande devono essere presentate a mano o per posta raccomandata a/r presso la sede di Ambito del Comune ove è ubicata la struttura (fa fede la data di arrivo), oppure inviate tramite PEC all'indirizzo: comune.pordenone@certgov.fvg.it