Pioggia di medaglie per la Gymnasium Friulovest Banca al Meeting "Città di Lignano"

PORDENONE - Positivo feedback dalla 12^edizione del meeting internazionale 'Città di Lignano' per gli atleti della Gymnasium Friulovest Banca che hanno gareggiato in vasca da 50m con i colori del Friuli's Swim Dream, rappresentativa regionale nata tre anni fa grazie alla collaborazione di diversi tecnici regionali, tra cui il mister della Gymnasium Andrea Deiuri, coinvolti in questo progetto da Alberto Toneatto. E’ stata una occasione speciale per gareggiare assieme in una unica grande squadra, ma anche per svolgere allenamenti collegiali, durante i quali si possono condividere esperienze e sviluppare dei programmi per la miglior crescita agonistica degli atleti coinvolti.

I risultati conseguiti

Molti i podi conquistati dai ragazzi della Gymnasium. Daniel Zammattio, categoria Ragazzi, vince i 100 e 200 rana e i 200 misti; Luca Corrà categoria Seniores, oro nei 100 e 200 rana e argento nei 200 misti; Ettore Nanetti, categoria Ragazzi, oro nei 100 e 200 delfino, 400 stile e 100 stile; Anna Marcotti vince i 100 e 200 stile libero, Gianluca De Caro, categoria Cadetti, oro nei 100 dorso, bronzo nei 100 delfino e 50 stile; Giuseppe De Caro, categoria Seniores oro 100 delfino e bronzo nei 200 stile, Filippo Furlan, categoria Ragazzi, vince i 200 misti, ed è secondo nei 100 dorso e terzo nei 200 dorso; Michele Orrù categoria Ragazzi, oro nei 400 stile e bronzo nei 200 stile; Mattia Pujatti categoria Ragazzi, vince i 100 dorso, argento nei 200 dorso e 200 misti; Alessandro Gabelli,Juniores, argento nei 200 rana; Eleonora Brusadin categoria Juniores bronzo nei 200 dorso; Eric Zaninello categoria Juniores terzo nei 400 stile.

Ottimo rientro, infine, dopo un periodo di stop forzato a causa di una spalla dolorante per Cesare Sciocchetti che vince i 200 stile nella categoria Seniores. La classifica finale a squadre è vinta dalla rappresentativa regionale del Friuli's Swim Dream, che dona il premio in denaro alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Pordenone.