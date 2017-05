"Che gusto ha l'acqua?" Iniziativa gratuita con degustazioni ed esercitazioni

Nuova iniziativa del Comune per rendere la città più viva e attrattiva e sostenere il commercio. Ogni giovedì e venerdì esibizioni e concerti acustici in centro, dalle 17 alle 21. Circa 70 gli eventi con musicisti di prim’ordine che avranno un cartellino di riconoscimento per evitare 'infiltrazioni' di finti artisti. In programma l’estensione ai quartieri