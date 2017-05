Formazione personale di sala: corso vendite per camerieri

PORDENONE - Qual è la differenza tra un buon cameriere e un ottimo cameriere? Di sicuro non basta la capacità di entrare in empatia con il cliente ma servono anche capacità commerciali. Per questo Palagurmé organizza il 15 maggio un appuntamento dal titolo: Corso Vendite per camerieri – Come conquistare e fidelizzare i clienti e migliorare le prestazioni di vendita, con relatore Bruno Bruni, esperto vendite e consulente con anni di esperienza nel settore dell’hotellerie che lavora, tra gli altri, con lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Le qualità del cameriere-venditore

Un cameriere venditore è, infatti, l’arma in più di un locale. Un ottimo cameriere è in grado di dosare simpatia e dialogo, presenza e riservatezza, presentazioni e stimolo all’acquisto, per un servizio tailor made sulle esigenze, i gusti e le aspettative del cliente.

Empatia, percezione, professionalità e capacità commerciale mescolati in un cocktail vincente. Un cameriere con queste capacità può fare la differenza.

Il corso

Gli obiettivi del corso, unico nel suo genere, sono molto puntuali: rendere il personale di sala molto più capace e abile nell’accogliere e nell’influenzare positivamente i clienti; insegnare le tecniche di persuasione per diventare un bravo venditore, senza essere invadente; spiegare i sistemi che creano fidelizzazione e ottengono recensioni e passaparola positivi.

Un’occasione da non perdere per tutti i titolari di un’attività ricettiva e i professionisti del settore per migliorare le proprie prestazioni con un corso che combina sapientemente teoria e pratica ed è aperto alle discussioni costruttive atte a risolvere qualsiasi dubbio e perplessità.

Si tratta di un corso a pagamento. Per i possessori di Palagurmè Card sono previste scontistiche ad hoc.