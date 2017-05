PordenoneVolley promossa in B2 dopo anni di latitanza nel campionato Nazionale

PORDENONE - Insieme per Pordenone Volley, scrive un altro splendido pezzo della propria storia, con la promozione della Serie B2 femminile dopo sei anni di latitanza nel campionato Nazionale. Al termine dell’ultima partita del campionato regionale di serie C contro la Virtus Trieste Climatizzazione, la società naonina, nonostante la sconfitta in casa, ha festeggiato con gli oltre 400 spettatori presenti, la promozione in B2 con musica, danze ed un ricco buffet. Le ragazze di coach Rossato, la certezza di approdare nella quarta serie del volley, l’avevano già guadagnata due settimane fa al termine della sfida più importante della stagione: quella con il Volleybas Udine. Tra le autorità presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Pordenone, Walter De Bortoli, il vice presidente regionale Giorgio Tirel ed il Presidente del Comitato provinciale Aldino Zanotti. Grande festa e commozione tra tutti i dirigenti ed atleti, in particolare il capitano Claudia Faloppa, autentica trascinatrice della squadra e vero e proprio simbolo di questa squadra.

Centrato l'obiettivo fondamentale per la stagione

Raggiante il Presidente Marson che non ha nascosto la sua felicità: «Siamo soddisfatti di questo splendido risultato ottenuto che era per noi un obiettivo fondamentale per la stagione, e la soddisfazione è quella di aver ottenuto un risultato che praticamente non è mai stato in discussione nonostante le difficoltà - prosegue il Presidente - la promozione va dedicata a tutti i dirigenti che lavorano quotidianamente dietro le quinte. Un grazie sentito e doveroso agli atleti di Insieme per Pordenone, protagonisti di un ottima annata, tra cui i ragazzi dell’Under 14 maschile che rappresenteranno il Friuli e il club durante le finali Nazionali in Calabria dal 16 al 21 Maggio».

Alla ricerca di risorse per il nuovo campionato

«Ora – precisa il direttore sportivo, Federica Babuin – ci metteremo da subito all’opera per reperire risorse che ci consentano di allestire una squadra competitiva per il campionato nazionale di B2. Dopo l’estate partiranno i primi corsi di multisport targati Insieme per Pordenone Volley, vogliamo coinvolgere nel nostro progetto molte famiglie di Pordenone e provincia nella speranza che portino i loro figli/e a praticare questo bellissimo e sanissimo sport».