Premio “Neda Agha Soltan”: bando di concorso per laureate

PORDENONE - Il bando di concorso 'Neda Agha Soltan', istituito Comune di Pordenone in collaborazione con l’Associazione Culturale 'Neda Day', vuol ricordare la studentessa iraniana uccisa a Teheran durante la manifestazione di protesta del 20 giugno 2009. Il concorso è riservato alle neolaureate che hanno conseguito la laurea magistrale in una facoltà dell’area umanistica nell’anno accademico 2015/2016 con il punteggio di almeno 100/110, con una tesi sulla condizione della donna nella società e che sono residenti in Italia. Saranno assegnati due premi; alla I° classificata andranno 2000 euro e alla II° 1000.

Valutazione delle candidate

Una commissione, costituita dal consigliere delegato all’istruzione, da un dirigente del settore cultura istruzione, sport e politiche giovanili o delegato, da un rappresentante dell’Associazione culturale 'Neda Day' e da un docente universitario, valuterà le domande pervenute e redigerà una graduatoria sulla scorta del voto di laurea, del punteggio della tesi, sul grado di coerenza alla tematica del bando, sull’epoca storica in cui viene tratto il tema privilegiando le tesi che affrontano le condizioni della donna nella società contemporanea, sulla qualità della scrittura e sulla ricchezza delle note bibliografiche.

Modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 del 31 luglio 2017 o con raccomandata A/R indirizzata a Comune di Pordenone – Ufficio Protocollo – Piazzetta Calderari 33170, oppure con la PEC all’indirizzo comune.pordenone@certgov.fvg.it o a mano all’Ufficio servizi scolastici all’ex convento di San Francesco in piazza delle Motta aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 o in alternativa all’URP ( Ufficio Relazioni con il Pubblico) nella sede del municipio in piazzetta Calderari aperto dalle 8.30 alle 17.30 da lunedì al venerdì.