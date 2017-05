Alla Biblioteca civica "Scatti su Pordenone: città di oggi"

PORDENONE - Dopo l’ultimo appuntamento dedicato al dramma Re Lear di W Shakespeare la programmazione culturale della biblioteca civica di piazza XX settembre ha in calendario per giovedì 11 maggio alle 18 nella sala esposizioni, l’inaugurazione della mostra 'Scatti su Pordenone: città di oggi' curata dal circolo fotografico 'L’obiettivo' e presentata da Giancarlo Torresani. Sarà aperta fino al 30 giugno e visitabile il lunedì dalle 14 alle 19 e da martedì a sabato dalle 9 alle 19.

Come fotografare una città

L’esposizione intende testimoniare che non esistono specifiche regole per fotografare una città: il fotografo sceglie l’inquadratura, gli angoli di ripresa e le impostazioni della fotocamera, secondo le sensazioni e le emozioni che il luogo gli suscita.

«La città, o il paese, in cui abitiamo nasconde luoghi e soggetti che possono offrire spunti eccezionali per ottime immagini che non sono soltanto frutto di un’attenta inquadratura o di una lunga ricerca sui minimi dettagli della realtà quotidiana fatta di forme e colori» - dichiara il curatore della mostra Giancarlo Torresani - con questo intento, nel rispetto delle varie soggettività espressive, ho seguito e coordinato l’iter di questa nuova esposizione del Circolo Fotografico, i cui autori hanno cercato di raccontare, in vari modi, le diverse anime della città. Se è vero che esistono luoghi, e soggetti, apparentemente più fotogenici, è anche vero che occasioni per realizzare delle 'buone' foto si possono e si devono trovare dovunque. Immaginazione, interpretazione, sensibilità, creatività, sono alcuni dei requisiti che hanno animato questi lavori, frutto di fotografie ri-cercate per narrare e interpretare il territorio dell'uomo».

Autori degli scatti

Saranno esposti gli scatti di Oscar Carlon, Elena Mazzarino, Silvano Marzocco, Carlo Bianco, Francesca Codogno, Larisa Bajec, Maria Carla Maccario, Paolo Marson, Alida Canton, Silvio Quattrin, Norma Santarossa e Alain Santiago.