Dado Moroni e Max Ionata chiudono venerdì la rassegna "Piano Jazz" al Teatro Verdi di Pordenone

PORDENONE - Un jazz dalle calde venature soul per un viaggio attraverso i brani che hanno fatto la storia della musica: venerdì 12 maggio (alle 20.45), al Teatro Verdi di Pordenone, il pianista Dado Moroni e il sassofonista Max Ionata salgono assieme sul palcoscenico con 'Two for you', il concerto che chiude in bellezza l’edizione 2017 di Piano jazz, la rassegna organizzata dal Circolo Controtempo con protagonisti grandi virtuosi degli 88 tasti. L’evento di venerdì 12 maggio è in condivisione con il Teatro Verdi nell’ambito di Jazz Corner.

Two For You

Con 'Two For You' il pianista Dado Moroni e il sassofonista Max Ionata tornano insieme dopo i grandi successi discografici 'Two For Duke', omaggio a Duke Ellington, e 'Two For Stevie', omaggio a Stevie Wonder. 'Two for you' è una sorta di 'the best' dei due progetti, un viaggio alla scoperta di questi due grandi autori, di quei pezzi che sono parte della storia della musica. Dopo Duke Ellington, uno dei padri del jazz, Stevie Wonder è forse il genio più puro della soul music: entrambi protagonisti della musica americana di matrice black, entrambi capaci di parlare al cuore di qualsiasi tipo di pubblico. Uno straordinario lavoro di rilettura dei due musicisti che si esprime in un dialogo personale su tempi e strutture, un’interpretazione dove entrambi gli strumenti sono protagonisti alla pari. Max Ionata al sax e Dado Moroni al pianoforte esprimono sul palco la conoscenza e il profondo amore per la musica che li lega artisticamente. Un sodalizio umano, oltre e ancor prima che artistico, dove i due artisti si cercano, si inseguono e sanno mettersi da parte quando è il momento di dare spazio esclusivo allo strumento dell’altro. Un’occasione davvero rara di assistere ad un concerto imperdibile.

Piano Jazz

'Piano Jazz' è la rassegna ideata dal Circolo Controtempo per esplorare tutte le sfumature che si possono ottenere con gli 88 tasti. Giunta alla sesta edizione, quest’anno propone da gennaio a maggio cinque concerti con grandi nomi del panorama internazionale, che danno vita a una rassegna per la prima volta itinerante, con l’obiettivo di ricreare l’intima atmosfera del jazz club in tre sedi, completamente diverse l’una dall’altra, in una fusione tra eccellenze musicali ed eccellenze imprenditoriali del Friuli Venezia Giulia. Il jazz targato Circolo Controtempo è protagonista sul retropalco del Teatro Verdi di Pordenone, in collaborazione con il Teatro per la rassegna Music Corner, all’interno della prestigiosa Fazioli Concert Hall di Sacile, e nel club Kristalia, che sorge all’interno dell’omonima fabbrica italiana di design.

Biglietti

Biglietto unico 15 euro; in prevendita on-line e la serata del concerto dalle 18.30. Per info Teatro Verdi Pordenone: Tel. 0434 247624 www.comunalegiuseppeverdi.it - biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it