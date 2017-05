Ricco medagliere per la Gymnasium Friulovest Banca al campionato di interregionale di nuoto sincro di Bolzano

PORDENONE - Ottimi riscontri per la squadra di nuoto sincronizzato della Gymnasiume Friulovest Banca presente ai campionati interregionali uisp (Triveneto) di Bolzano con 35 syncronette della sede pordenonese e 12 del polo di Motta di Livenza. I risultati - che fungono anche da test in vista dei campionati italiani di Faenza in programma dal 16 al 18 giugno, preceduti dal saggio il 10 giugno a Motta di Livenza, che coinvolgerà circa 80 bambine - sono arrivati in tutte le categorie previste: singolo, duo, trio e squadra.

Le medaglie

Per i solo hanni è arrivato l'oro per Anita Zanchetta (esordienti) e Lisa Mortati (junior) e il bronzo per Flavia Cirillo (ragazze). Nel duo Lisa Mortati e Flavia Cirillo hanno avuto l'oro (ragazze), AnitaZanchetta e Giorgia Dall' Acqua (esordienti) l 'argento così come le esordienti b Serena Biscontin e Vittoria Locatelli. Nel Trio sono stati conquistati due ori: dalle ragazze Irene Carniello, Elisa Miotto, Giorgia Barison e dalle juonior Marika Diana , Alessia Cappella e Giada Puiatti. Oro e argento anche per le squadre: hanno raggiunto l'oro le esordienti. Anita Zanchetta, Giorgia Dall' Acqua, Diana Florici, Giada Vendruscolo, Ginevra Lunardelli , Maja Bochenska e Zoe Pascon, l'argento è arrivato per le esordienti c Ester Mori, Ludovica Murabito, Viola Scaramucci, Ester Colombis e per le junior Flavia Cirillo, Alessia Cappella, Ilaria Moretti, Sara Alecci, Giada Puiatti, Marika Diana, Chiara De Candido, Lisa Mortati.