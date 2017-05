ROVEREDO IN PIANO - Mercoledì 24 maggio alle 20.30, presso l’Auditorium di Roveredo in Piano, in via Donatori del sangue 9, si terrà una conferenza dal titolo: 'VaccinarSì. Chiariamo i nostri dubbi'. Parlerà Caterina Cicchirillo, dirigente medico specialista in igiene, medicina preventiva e controllo malattie infettive. Moderatori del dibattito saranno: Marco Santarossa e Diego Martin, attivisti del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle Pseudoscienze della zona del pordenonese.

L’evento ha il patrocinio del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle Pseudoscienze (www.cicap.org), del Comune di Roveredo in Piano e della locale Azienda per i Servizi Sanitari. Ingresso libero e gratuito.