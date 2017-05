Investono un uomo e poi scappano, individuati i responsabili

PORDENONE - Secondo quanto appreso dall'Ansa, l'episodio si sarebbe verificato nella tarda serata di mercoledì 10 maggio a Cordenons dopo un'animata discussione in strada tra una coppia di cittadini stranieri (un ventisettenne albanese e un trentenne kosovaro) e un pordenonese che sarebbe stato centrato dal veicolo dei due mentre si allontanavano dal luogo del litigio. L'uomo investito, un quarantaseienne della zona, è' stato ricoverato all'ospedale di Pordenone in prognosi riservata.

Immediate le ricerche della Polizia che, nel corso della notte, hanno portato all'individuazione dei due presunti responsabili. Ora si trovano in stato di fermo in attesa che l'autorità giudiziaria decida il capo di imputazione a loro carico. Si procede per tentato omicidio, ma dovranno essere attribuite le responsabilità sia per l'autista che per il passeggero, entrambi autori dell'investimento, oltre alle motivazioni che hanno portato la coppia a compiere un simile gesto.