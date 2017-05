Caffetteria biblioteca, ancora aperte le candidature per gestirla

PORDENONE - Sono aperti fino al 31 maggio i termini per gli operatori che vogliono candidarsi a gestire l’ex bar nel chiostro della biblioteca di Pordenone, in piazza XX Settembre. Ed è anche possibile effettuare un sopralluogo entro il 23 maggio accompagnati dai tecnici comunali. In sostanza, il Comune ricerca imprenditori in grado di gestire una caffetteria-ristorantino di qualità, capaci di proporre anche pranzi, cene, eventi enogastronomici e culturali, potendo utilizzare i portici e la parte centrale aperta della struttura.

Criteri

Il bando valuta sostanzialmente due criteri: la qualità del servizio, a cui viene attribuito un peso del 75%, e l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico (25%). Verranno premiate la varietà e qualità del menù, i prodotti freschi, locali e stagionali, la proposta di eventi, il curriculum degli operatori. «Puntiamo a un’attività economicamente sostenibile per il gestore e per il Comune – ha spiegato l’assessore al commercio Emanuele Loperfido - garantendo allo stesso tempo al pubblico un servizio di qualità e facendo del nuovo locale e del chiostro un punto di riferimento per i cittadini».

Il bando è consultabile sul sito del Comune. Per i sopralluoghi e per tutte le delucidazioni il Comune ha messo a disposizione due funzionari: fiorenzo.mozzon@comune.pordenone.it; 0434392528 e alessandra.predonzan@comune.pordenone.it, 0434 392325.