Speciali laboratori per famiglie in occasione dei Kid Pass Days

PORDENONE - Domenica 14 maggio nelle maggiori città italiane si svolge Kid Pass Days, una grande maratona di eventi 'family-friendly' tutta dedicata ai genitori e ai bambini 0-12 anni: l'Immaginario Scientifico di Pordenone aderisce organizzando degli speciali laboratori per famiglie, in cui condividere un'esperienza di apprendimento e divertimento, all'insegna della scienza.

Il laboratorio 'tinkering'

Nel museo della scienza interattivo di Torre, alle 15 le famiglie con bambini da 7 anni in su potranno riunirsi attorno a un tavolo e partecipare al laboratorio 'Colori in evoluzione': avranno occasione di provare, sperimentare, ragionare, discutere insieme e giungere a conclusioni, trasformandosi per un pomeriggio in un team di creativi scienziati. Nell'ingegnoso laboratorio di domenica le famiglie potranno costruire macchine in grado di muoversi e di lasciare colorate tracce del loro passaggio, mettendo insieme scienza, tecnologia e creatività. Attraverso la metodologia del tinkering, che prevede di smontare e reinventare apparati tecnologici, potranno costruire riutilizzando vecchi materiali, lasciandosi guidare dalla curiosità.

In occasione di Kid Pass Days il costo dei laboratori è ridotto (€ 5,00) per i bambini fino a 12 anni, e € 7,00 per gli adulti, comprensivi di ingresso al museo. È consigliata l’iscrizione: 0434 542455, oppure info@immaginarioscientifico.it

I Kid Pass Days

In Italia saranno oltre 200 i musei, teatri, librerie, locali e associazioni che parteciperanno alla manifestazione Kid Pass Days, offrendo un'accoglienza a misura di bambino. La presenza in molte città di strutture e servizi che offrono un’accoglienza a misura di bambino sta diventando infatti giorno dopo giorno una realtà anche in Italia. L'associazione Kid Pass Culture e Kid Pass portano avanti l’impegno a promuovere le attività che avvicinano i piccoli e i grandi alla cultura, all’arte, alle scienze, alla lettura, alla musica, alla storia, al teatro, al cinema, allo sport, all’ecologia e all’interculturalità, attraverso la valorizzazione degli spazi e degli eventi socio-culturali che offrono aree dedicate per il gioco, la lettura o la sperimentazione, laboratori, atelier, spettacoli, letture animate e tante altre attività e servizi a misura di bambino.