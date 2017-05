Allievo del Flora di Pordenone premiato al concorso nazionale per Alberghieri l'Arte del Cappuccino

PORDENONE - Si è conclusa a La Spezia, l’Ottava edizione del concorso l’Arte del Cappuccino, quest’anno aperto per la prima volta alle scuole italiane e non più interno. Il concorso si è svolto nei locali dell’Ipsseoa 'G. Casini', diretto dalla prof.ssa Margherita Gesu, che ha partecipato alla macchina organizzativa ed è stato patrocinato dall’Associazione italiana Bartender & Mixologist. Partner del concorso è stata la spezzina Tarros, che ha offerto i premi e le borse di studio per i 10 partecipanti. I partecipanti si sono cimentati in un’unica prova secca che consisteva nella preparazione di un cappuccino. Il concorso si è svolto in un’unica giornata ed agli ospiti è stato offerto un pranzo grazie allo chef Santoni ed al maître Rino Liparulo. La competizione era riservata agli allievi di sala bar degli istituti alberghieri e ben 10 scuole si sono sfidate nella gara, provenienti da tutta Italia, dal sud al nord.

Giuria tecnica

La giuria tecnica è stata coadiuvata da Fabiano Bucci, esperto di Latte Art, proveniente dal Lazio e da Barbara Bocciardo, barlady del Piper 2.0, anche lei esperta di caffetteria. Inoltre Fabiana, Alba e Nicolò, allievi della 5E di Sala e vendita, del 'Casini', hanno aiutato la giuria nell’organizzazione.

Il concorso nei dettagli è stato curato dal prof. Luigi Manzo e da tutto lo Staff Aibm La Spezia, in collaborazione naturalmente con il personale scolastico (in particolare del reparto Magazzino e della segreteria). Dopo l’accoglienza ed il pranzo, la gara è iniziata e si è conclusa alle 17.

Vincitori

I vincitori sono stati: 1° classificata Elisa Puppa del’Istituto F.lli Pieroni di Barga (LU), accompagnata dal prof. Roberto Zito ; 2° classificato Greta Salvaneschi del Ruffini Accardi di Arma di Taggia (IM), accompagnata dal prof. Stefano Sancassani ed infine 3° classificato Hani HNicHE, del 'Varnelli' di Cingoli (MC), accompagnato dal prof. Paolo Napoli. Un plauso particolare va all’Istituto 'Pacinotti' di Bagnone (MS) che ha sfiorato di pochissimo il 3° posto (classificandosi comunque quarto); l’allieva Zangani Beatrice è stata accompagnata da Arabella Mammolito e dal docente di Sala e vendita. Tutti i partecipanti hanno avuto in omaggio una borsa di studio per un corso di Latte Art AIBM oppure un corso completo per barman, livello base.

I partecipanti

Questo è l’elenco degli Istituti partecipanti: Istituto Marco Polo di Genova, sezione di Calvari, con Giulia Rolleri e prof. Roberto Lauriana; Lisa Maria Rogen, dell’Istituto Emma Hellenstainer di Bressanone (BZ) , con la docente Elisabeth Stolz; Hani HNicHE del Varnelli di Cingoli (MC), con prof. Paolo Napoli; l’ISIS Tognazzi de Cillis di Pollena Trocchia (NA), con il prof. Luigi Nunziata; l’Istituto Migliorini di Finale Ligure (SV), con l’allievo Francesco De Bellis, accompagnato dalla prof.ssa Sara Ceccatelli e l’assistente Antonino Costa; Greta Salvaneschi del Ruffini Accardi di Arma di Taggia (IM), accompagnata dal prof. Stefano Sancassani; il Flora di Pordenone, con il prof. Salvatore Francesco Ascolese e l’allievo Davide Muccignato; l’Istituto Aldo Moro di Montesarchio (BN), con il prof. Rosario Baldino e la prof.ssa Mena Russo, con l’allieva Maria Carmela Iachetta; Elisa Puppa dell’IPPSEOA F.lli Pieroni di Barga (LU), con prof. Roberto Zito; l’Istituto Alberghiero Don Gnocchi di Carate Brianza (MI), con il prof. Marco Fatta ed il Pacinotti di Bagnone (MS) con Zangani Beatrice, accompagnata da Arabella Mammolito ed il docente di Sala e vendita.