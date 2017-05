Ritorna "Bimbimbici" la pedalata nazionale amatoriale per bambini e famiglie

PORDENONE - Domenica 14 maggio anche a Pordenone, in contemporanea con altre duecento località, si svolgerà la pedalata nazionale amatoriale per bambini e famiglie, aperta comunque a tutti, promossa in città dall’associazione 'Aruotalibera'-Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta). Scopo dell’iniziativa è incentivare l’uso sicuro della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a beneficio della salute personale e dell’ambiente. Il tema della giornata, che coincide peraltro con la festa della mamma, sarà vivere una pedalata da «supereroe» e a tal fine verrà consegnata a ogni bambino una piccola sorpresa per gratificarne la partecipazione. Accompagnatori di Fiab-Aruotalibera, agenti della Polizia locale, l’ambulanza al seguito e un mezzo per recuperare ciclisti e mezzi in caso di necessità, supporteranno e vigileranno sulla sicurezza della manifestazione.

Iscrizioni domenica sul posto

Per partecipare è necessario iscriversi lo stesso giorno, quindi domenica, comunicando la scuola d’appartenenza e i dati dei bambini ai fini assicurativi. Le iscrizioni si raccoglieranno a cominciare dalle 8 nei pressi del Municipio, alle 9 è prevista la visita al palazzo comunale e alla sala del consiglio e alle 10 la partenza. Il percorso ciclistico si snoderà verso l'autoparco dell'Atap dove ci sarà la sosta per la merenda offerta da Atap e Fiab e una sorpresa per i bambini. Si proseguirà poi verso il Parco San Valentino dove la manifestazione terminerà verso le ore 12 con la premiazione delle tre scuole con il numero di partecipanti più alto, che riceveranno tre buoni di 150, 100 e 70 euro, offerti da Fiab Pordenone, per l'acquisto di materiale scolastico da spendere alla Sme.